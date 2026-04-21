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La Municipalidad renueva Espacios de Primera Infancia

La renovación integral se realiza en tres establecimientos: Los Jilgueritos, que presenta un avance superior al 90% y se prevé que finalice en mayo, y también en Los Pollitos y Tortuguitas. Se hace con fondos 100% paranaenses.

21 de Abril de 2026

La renovación integral se realiza en tres establecimientos: Los Jilgueritos, que presenta un avance superior al 90% y se prevé que finalice en mayo, y también en Los Pollitos y Tortuguitas. Se hace con fondos 100% paranaenses.

El secretario de Planeamiento e Infraestructura, Eduardo Loréfice, detalló sobre la obra en Los Jilgueritos: “Es un lugar que se ha renovado completamente, con cielorrasos nuevos, cocina íntegramente remodelada, nuevos grupos sanitarios y todo el equipamiento acorde a las necesidades de un jardín maternal. Un espacio en condiciones va a permitir brindar un buen servicio para nuestros gurises”.

Las obras incluyen la reparación de cubiertas de chapa, ejecución de cielorrasos, renovación total de las instalaciones eléctricas, sanitarias y de gas, incorporación de nuevos artefactos, rediseño de sanitarios y cocina, ampliación de sectores, construcción de baños accesibles y tratamiento de muros afectados por el paso del tiempo.

La intervención comenzó en los últimos meses de 2025, con el objetivo de sostener y mejorar espacios de calidad para las familias que utilizan estos servicios.

“Los espacios de primera infancia requieren mantenimiento permanente. Por eso cada año encaramos la renovación de tres o cuatro establecimientos, según las necesidades. Todas estas obras, como venimos haciendo en la gestión, son financiadas con fondos 100% paranaenses”, agregó Loréfice.

Además de Los Jilgueritos, los trabajos se desarrollan en Los Pollitos, en calle Sauce de Luna, y Tortuguitas, ubicado en calle Sara de Eccleston.

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