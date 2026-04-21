Gran Hermano: un participante eliminado y un abandono inesperado

La gala de eliminación de Gran Hermano no fue una más. Tras la salida de Martín por elección del público, La Maciel tuvo una crisis y decidió abandonar la casa.
La gala de eliminación de este lunes de Gran Hermano tuvo un momento impactante con la salida de un participante por elección del público y un abandono, que resultó inesperado.
El conductor Santiago del Moro anunció que Martín era el nuevo participante en abandonar la casa.
La noticia cayó como un balde de agua fría entre los jugadores y Yanina Zilli protagonizó una escena: entre gritos y llanto, la participante se aferró a Martín y, visiblemente angustiada, comenzó a repetir de manera desesperada: “no quiero, no quiero, no quiero que te vayas”, mientras lo sujetaba con fuerza para evitar su salida. La situación generó incomodidad en la casa, donde varios de sus compañeros intentaron calmarla sin éxito.
Abandono de La Maciel
En una noche cargada de tensión y giros inesperados, la edición de Gran Hermano: Generación Dorada sufrió una baja sensible. Jessica “La Maciel”, una de las participantes más polémicas de la temporada, decidió poner fin a su estadía en el reality más famoso del país tras atravesar una crisis de salud mental en vivo.
Lo que debía ser una jornada de nominación y salvación habitual se transformó en un escenario de angustia. Durante la gala de este lunes 20 de abril, se anunció que Jessica quedaba fuera de la placa de nominados, asegurándose —en teoría— una semana más en la competencia. Sin embargo, lejos de sentir alivio, la jugadora sufrió un severo ataque de pánico frente a las cámaras, lo que obligó a la intervención inmediata del equipo médico del programa.
Los motivos detrás del quiebre
La salida de "La Maciel" no fue un hecho aislado, sino el desenlace de una semana turbulenta. La participante venía lidiando con un frente judicial externo que logró romper el aislamiento:
Notificación Judicial: Días atrás, Jessica fue notificada dentro de la casa sobre una denuncia por explotación, una noticia que afectó profundamente su estabilidad emocional.
Presión Psicológica: El clima de convivencia y la exposición mediática terminaron por socavar la resistencia de la jugadora, quien finalmente solicitó una charla privada con la producción.
“Fue un verdadero placer tenerte en la casa. Ahora lo importante es que te sientas bien, solo eso importa. Te deseo todo lo mejor”, expresó la voz de Gran Hermano en una despedida cargada de emotividad.
Entre lágrimas y abrazos contenidos, Jessica se despidió de sus compañeros, quienes quedaron en estado de shock por la rapidez de los acontecimientos.
A las pocas horas de su crisis nerviosa, "La Maciel" cruzó la puerta de salida, dejando un vacío estratégico en el juego y abriendo un debate sobre la presión que enfrentan los participantes ante problemáticas legales y personales fuera del encierro. La salud mental, una vez más, se puso en el centro del juego.