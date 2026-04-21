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Milei visitó el Santo Sepulcro y recordó al Papa Francisco

A un año de la muerte del Papa Francisco, el presidente Javier Milei le rindió homenaje en el Santo Sepulcro, en el marco de su gira por Israel.  

21 de Abril de 2026
Javier Milei en el Santo Sepulcro
Javier Milei en el Santo Sepulcro

A un año de la muerte del Papa Francisco, el presidente Javier Milei le rindió homenaje en el Santo Sepulcro, en el marco de su gira por Israel.  

El día que se cumple el primer aniversario de la muerte del Papa Francisco, el presidente Javier Milei rezó en la iglesia del Santo Sepulcro, que se erige en la Ciudad Vieja de Jerusalén y es considerada epicentro y santuario central de la fe cristiana.

 

El Presidente llegó a las 10:09 (hora de Argentina), vestía traje negro corbata azul con puntos blancos, y estuvo acompañado por su hermana, Karina Milei, secretaria General; el canciller Pablo Quirno y el ministro de Justicia, Juan Pablo Mahiques.

 

Adentro de la tumba de Jesús, Milei encendió una vela conmemorativa en memoria del primer Papa argentino.

Antes de abandonar la Iglesia del Santo Sepulcro, Milei escribió un mensaje personal de respeto y reconocimiento hacia la figura de Su Santidad. Francisco no compartía sus ideas económicas, pero siempre rescató su honestidad intelectual.

 

La delegación presidencial fue custodiada por la Policía Federal y las fuerzas de seguridad de Israel. Milei y su comitiva llegaron caminando por el barrio cristiano, y fueron recibidos por el fraile argentino Marcelo Cicchinelli, Guardián Superior del Convento de Santa Catalina, en la Basílica de la Natividad de Belén.

 

A la salida del Santo Sepulcro, la custodia israelí le pidió al presidente una foto de recuerdo. Milei dijo que sí, y después saludó a un niño que tenia una bandera de la Argentina.

 

Pero el tributo de Milei a Francisco no terminó en la Tumba de Jesús. Cuando llegó al hotel, el presidente posteó en X un texto que recuerda su primer encuentro en el Vaticano.

 

Temas:

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