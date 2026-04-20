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IAPV: trabajan en nuevas soluciones habitacionales para Villaguay

El presidente IAPV, Manuel Schönhals, recibió al intendente de dicha ciudad, Adrián Fuertes, con el objetivo de dialogar sobre las diferentes políticas en materia habitacional que el organismo lleva adelante en el territorio.

20 de Abril de 2026
Trabajan en soluciones habitacionales para Villaguay.
Trabajan en soluciones habitacionales para Villaguay. Foto: (GPER).

El presidente IAPV, Manuel Schönhals, recibió al intendente de dicha ciudad, Adrián Fuertes, con el objetivo de dialogar sobre las diferentes políticas en materia habitacional que el organismo lleva adelante en el territorio.

El presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals, recibió al intendente de dicha ciudad, Adrián Fuertes, con el objetivo de dialogar sobre las diferentes políticas en materia habitacional que el organismo lleva adelante en el territorio.

Del encuentro, que se desarrolló en la sede del organismo provincial, participaron el vocal del IAPV Eduardo López Segura y los ediles Judith Kohon, Carlos Lazzarini y Patricia Martínez.

Al respecto, Schönhals indicó que se dialogó sobre "las operatorias vigentes del programa Ahora Tu Hogar, el avance de las obras en la provincia y la necesaria articulación entre municipios y provincia para llevar adelante nuevas soluciones habitacionales".

 

"El gobernador Rogelio Frigerio nos pide estar en permanente contacto con los gobiernos locales, y eso venimos haciendo: atendiendo sus demandas y buscando de manera conjunta la forma de resolver la enorme cantidad de problemas que aún tenemos. Uno de ellos es la demanda habitacional", expresó Schönhals.

 

Por su parte, el intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, señaló: "Estuvimos reunidos con las autoridades del organismo, nos interiorizamos de las diferentes operatorias de viviendas que se pueden llevar adelante en la ciudad de Villaguay, y acordamos trabajar en equipo entre el municipio, el Honorable Concejo Deliberante y el IAPV para poder avanzar en las soluciones habitacionales".

 

El jefe comunal valoró el acompañamiento provincial y resaltó que "Villaguay tiene una demanda habitacional creciente, por lo que contar con herramientas como el programa Ahora Tu Hogar significa la posibilidad de llevar respuestas concretas para las familias que esperan acceder a una vivienda".

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