ATE realiza este martes un paro a nivel nacional

El sindicato Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) lleva adelante este martes un paro nacional de 24 horas, en reclamo de la reapertura de paritarias.

La medida de fuerza, a la cual adhiere la Seccional Entre Ríos del gremio, se tomó tras un plenario que reunió a las seccionales de todas las provincias.

El reclamo central gira en torno a la reapertura inmediata de las paritarias, la recomposición salarial de emergencia y el rechazo a las políticas de ajuste implementadas en el sector público.

“Hemos agotado todas las instancias. No nos dejan otra alternativa que profundizar todas las medidas de fuerza. Amenazan con más motosierra, pero la motosierra los va a terminar cortando a ellos. La conflictividad va a escalar”, advirtió el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

Y señaló que el gobierno no mostró voluntad de negociar frente a los reclamos. “El Gobierno hasta aquí no dio una sola señal que permita pensar que se van a reabrir las paritarias. Está claro que no existe voluntad para avanzar en un proceso de recuperación salarial”, indicó Aguiar.

El sindicato enfatizó el deterioro de las condiciones salariales y laborales, y vinculó esta situación con la falta de actualización acorde a la inflación. ATE segura que desde diciembre de 2023 “le robaron en promedio más de 11 millones de pesos a cada uno de los estatales”.

La protesta de ATE se enmarca en un plan de acción conjunto con otros gremios y centrales obreras. El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), integrado por ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, Docentes Universitarios, Portuarios, Molineros, Papeleros y más de 140 organizaciones, realizó un estudio sobre la Canasta Básica de los Trabajadores. El relevamiento determinó que cada asalariado perdió en promedio $11.917.049 en el sector público y $2.274.545 en el sector privado durante los últimos dos años. “El estudio concluyó que los trabajadores perdieron en total 58 billones de pesos durante el gobierno de Milei”, señaló el comunicado.

Las demandas de ATE incluyen el rechazo al ajuste fiscal, el pedido de actualización salarial y la defensa de los puestos de trabajo en la administración pública nacional. La organización sindical también advirtió sobre la posibilidad de nuevas medidas si el gobierno avanza con despidos y recortes en distintos sectores del Estado.

En Entre Ríos, al reclamo nacional, se suma el rechazo a la reforma previsional que impulsan desde el gobierno provincial.