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Se extendió el plazo de inscripción al Club Tech 2026

Se podrá realizar hasta el viernes 24 a través del portal ciudadano Mi Paraná. La propuesta, gratuita y organizada por el Distrito del Conocimiento de la Municipalidad, convoca a niños y adolescentes de entre 6 y 16 años para explorar programación, robótica, multimedia y ciudadanía digital.

21 de Abril de 2026

Se podrá realizar hasta el viernes 24 a través del portal ciudadano Mi Paraná. La propuesta, gratuita y organizada por el Distrito del Conocimiento de la Municipalidad, convoca a niños y adolescentes de entre 6 y 16 años para explorar programación, robótica, multimedia y ciudadanía digital.

Bajo el concepto rector "Ciudades del Futuro", las clases comenzarán el lunes 27. La coordinadora del Distrito del Conocimiento, Luisina Pocay, destacó el espíritu de la iniciativa: "La intención es pensar en una ciudad del futuro, y esto implica que nuestros niños no sean solo quienes consumen la tecnología, sino que también la diseñen, la creen y, a partir de desafíos concretos y reales que tenemos en nuestra ciudad, pongan a disposición sus posibles soluciones".

Las actividades se desarrollan en la sede del Distrito del Conocimiento, en Ambrosetti y Solanas, los días lunes, martes y jueves de 14.30 a 20 horas, con grupos organizados según franjas etarias. Pocay detalló el cronograma de inicio: "Comenzamos el lunes 27, a partir de las 14.30, con los chicos y chicas de 11, 12 y 13 años, que son los primeros que van a iniciar este año. Después continuamos con los de 6 y 7, y con los de 8, 9 y 10".

Respecto a los contenidos, la coordinadora explicó que las propuestas están diseñadas por un equipo interdisciplinario y adaptadas a cada edad: "Es una iniciación a la programación orientada a objetos, con entornos conocidos para la edad, como Scratch, y luego se continúa con una iniciación a la robótica a través del uso de placas, con la idea de resolver, mediante la electrónica y la programación, desafíos concretos y reales para nuestra ciudad".

Para inscribirse, los interesados deben ingresar al portal Mi Paraná y buscar la tarjeta Distrito del Conocimiento. "Eligen Club Tech, día y horario según la edad, y ahí pueden registrar a cada niño que deseen", indicó Pocay.

La funcionaria también resaltó la consolidación de la propuesta: "Fue una iniciativa única en su momento y ya vamos por la cuarta edición, tanto en colonias como en club, y eso también hace a la confianza que generamos desde el equipo municipal".

Cada participante recibirá su certificación. La funcionaria informó que se está gestionando el acceso a certificaciones nacionales e internacionales vinculadas a desafíos previstos para este año.

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