 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Espectáculos

Pidieron suspender la licencia de conducir del influencer Santiago Maratea

La Agencia Nacional de Seguridad Vial solicitó la inhabilitación de la licencia de Santiago Maratea por “conducción imprudente”.

21 de Abril de 2026
Santiago Maratea
Santiago Maratea

La Agencia Nacional de Seguridad Vial solicitó la inhabilitación de la licencia de Santiago Maratea por “conducción imprudente”.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó la inhabilitación para conducir de Santiago Maratea tras la difusión de un video en el que se lo observa manejando mientras utiliza su teléfono celular, una conducta expresamente prohibida por la Ley Nacional de Tránsito (Ley 24.449).

 

En las imágenes también se evidencia que circula sin cinturón de seguridad, el principal dispositivo de seguridad pasiva, lo que agrava la falta de conciencia vial. Estas infracciones implican un riesgo alto, reducen la atención y aumentan significativamente la probabilidad de siniestros viales.

 

Según estudios del Observatorio Vial, el uso del celular es el principal factor de distracción al volante.

 

En Argentina, los relevamientos muestran que su incidencia viene en aumento alcanzando hasta el 25% de los conductores en algunos corredores viales.

 

Estas conductas reducen la atención y el tiempo de reacción, y se vinculan directamente con la ocurrencia de siniestros, siendo la principal causa probable en autopistas.

 

El material fue publicado en sus propias redes sociales, donde el influencer, con más de 3 millones de seguidores, se refiere a la situación en tono irónico: "Alguno seguro me va a decir: 'Santiago, no deberías subir un video mientras manejás', y vos tampoco deberías estar siguiendo a un pelotudo como yo".

“La naturalización de conductas temerarias ante audiencias masivas constituye un riesgo potencial especialmente en jóvenes sin experiencia de manejo”, expresaron desde el organismo nacional.

 

Ante este hecho, la ANSV elevó el pedido de inhabilitación de su Licencia Nacional de Conducir a la jurisdicción correspondiente. Para recuperarla, deberá cumplir con las instancias de evaluación que acrediten nuevamente su aptitud para conducir.

Temas:

Santiago Maratea influencer licencia de conducir ANSV
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso