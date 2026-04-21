Un torero fue corneado en España, debió ser operado y permanece en grave estado

El reconocido torero José Antonio Morante de la Puebla permanece internado en grave estado luego de sufrir una cornada este lunes durante una corrida celebrada en Sevilla. El episodio ocurrió en el marco de la Feria de Abril, una de las citas más tradicionales del calendario taurino español.

La lesión se produjo durante el décimo festejo del ciclo, cuando el animal lo embistió en plena faena y obligó a interrumpir momentáneamente la actividad para asistirlo dentro del ruedo.

Según informaron medios españoles, el torero fue trasladado de inmediato a la enfermería de la plaza de la Maestranza, donde recibió las primeras atenciones médicas.

Cómo fue la embestida

De acuerdo con la reconstrucción publicada por el diario El País, el toro llamado Clandestino se lanzó de manera repentina sobre Morante de la Puebla, lo derribó y luego volvió a atacarlo cuando se encontraba en el suelo.

Tras el impacto, el diestro mostró signos visibles de dolor mientras se tomaba la zona afectada. En un primer momento no se advirtió una hemorragia externa importante, aunque el cuadro interno presentaba mayor complejidad.

La situación generó preocupación entre el público y el personal de la plaza, que activó el protocolo sanitario previsto para estos casos.

Torero herido en España.

El parte médico

El informe firmado por el doctor Octavio Mulet, jefe de cirugía de la enfermería del recinto, calificó la cornada como “muy grave”. El profesional indicó que el paciente ingresó dolorido, aunque estable.

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Según se detalló, el torero sufrió una herida por asta de toro con una trayectoria de aproximadamente 10 centímetros, con lesión parcial de musculatura esfinteriana y una perforación en la cara posterior del recto.

“Este tipo de percances son complicados. Hay que esperar unos 10 días para ver cómo evoluciona la herida antes de establecer plazos”, expresó el médico tratante.

Operación y traslado

La intervención quirúrgica se extendió durante cerca de dos horas e incluyó limpieza de la herida, reparación de la pared rectal y colocación de drenajes.

Finalizada la cirugía, Morante de la Puebla fue derivado al Hospital Viamed, donde continúa internado y bajo seguimiento médico.

El torero, una de las figuras más reconocidas del ambiente taurino, había reaparecido recientemente en Sevilla tras anunciar meses atrás una frustrada retirada de los ruedos.