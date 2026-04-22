La comunidad educativa de la escuela N° 96 “José Manuel Estrada” de Paraná recibió una importante cantidad de donaciones de útiles escolares en el marco de la campaña solidaria “Vamos juntos a la escuela”, impulsada por Fundaciones Ayudar Hace Bien y La Delfina.

La directora del establecimiento, María Isabel Monzón, indicó que la institución cuenta con una matrícula de entre 230 y 240 alumnos en ambos turnos, y remarcó que una de las principales necesidades al inicio del ciclo lectivo fueron los útiles escolares.

Según explicó, el aumento en los costos de cuadernos, carpetas y otros materiales impactó especialmente en familias con varios hijos en edad escolar.

En el marco de la campaña solidaria, los estudiantes recibieron mochilas, cuadernos, lápices y otros elementos esenciales para el desarrollo de las actividades escolares.

Ayudar Hace Bien: entregaron donaciones a escuela Estrada, beneficiaria de colecta solidaria

Desde la institución señalaron que la campaña solidaria permitió aliviar la situación de muchas familias y garantizar que los estudiantes cuenten con los materiales necesarios para asistir a clases.

Claudia Luero, la cara visible de Ayudar Hace Bien, destacó la respuesta de la comunidad y el crecimiento de la iniciativa tras una primera convocatoria con menor participación. En ese sentido, valoró el acompañamiento de vecinos y destacó que la iniciativa fortaleció los vínculos comunitarios al generar un espacio de encuentro entre generaciones.

La comunidad educativa subrayaron, en particular, el acercamiento de exalumnos también se vincula con los preparativos por el centenario de la escuela, que se celebrará este año.

Asimismo, la comunidad educativa remarcó la importancia de este tipo de acciones en un contexto económico complejo, donde el acompañamiento colectivo resulta clave. “En estos momentos, en los que muchas veces cuesta el día a día, este tipo de campañas ayudan a fortalecer los lazos solidarios y las redes de contención social que permiten afrontar las dificultades cotidianas”, ponderó Monzón.

Finalmente, agradecieron a quienes colaboraron con donaciones y resaltaron que la campaña continúa abierta para seguir asistiendo a quienes lo necesiten.