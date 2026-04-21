Ayudar Hace Bien: Escuela Mitre recibió útiles escolares y destacaron “la alegría de dar y recibir”

REDACCIÓN ELONCE
La campaña solidaria “Vamos juntos a la escuela” permitió entregar útiles a alumnos de la Escuela Mitre. La iniciativa articuló instituciones educativas y sociales, promoviendo la solidaridad y el compromiso comunitario.
La entrega de útiles escolares en el marco de la campaña “Vamos juntos a la escuela” se concretó en la Escuela Galileo Galilei de la Sociedad Italiana, donde estudiantes de la Escuela Mitre recibieron donaciones recolectadas por la Mutual Escolar Mundo Solidario.
La iniciativa, impulsada por la Fundación Ayudar Hace Bien y la Fundación La Delfina, tuvo como objetivo garantizar condiciones adecuadas para el aprendizaje y reforzar la educación en valores en un contexto educativo desafiante.
Durante la jornada, que se desarrolló en un clima de alegría y compromiso, se distribuyeron mochilas, cuadernos, cartucheras y diversos útiles escolares. Muchos de los elementos eran nuevos, mientras que otros se encontraban en excelente estado, listos para su uso inmediato. La actividad reflejó el trabajo articulado entre instituciones educativas, organizaciones civiles y la comunidad.
Ignacio Zapata, presidente de la Mutual Escolar Mundo Solidario, expresó su satisfacción por la campaña y el compromiso colectivo: “Muy felices por esta campaña, por ser partícipe de esta campaña y muy agradecidos de todo corazón con toda nuestra comunidad educativa, docentes, padres, alumnos que fueron los que hicieron capaces todo esto que estamos viviendo en este momento al entregar las donaciones”.
Un trabajo colectivo que fortalece valores
La recolección de los materiales estuvo a cargo de la comunidad educativa del Colegio Galileo Galilei, que durante semanas reunió útiles para los alumnos de la Escuela Mitre. En ese sentido, Mateo Rodríguez, expresidente de la mutual, detalló: “Hemos juntado todo tipo de útiles escolares en buen estado, también cartucheras, mochilas y cuadernos. También hay crayones, biromes de todo tipo, para que los chicos puedan dar sus clases con normalidad”.
Desde la Sociedad Italiana, su presidente Horacio Piceda destacó el crecimiento de la iniciativa a lo largo del tiempo: “Con los sueños cumplidos porque tenemos esta Mutual Escolar que empezó hace un poco más de 10 años y vamos viendo que todos los años se van superando”. Además, subrayó el rol de los docentes y estudiantes en la continuidad del proyecto solidario.
Piceda también valoró la articulación institucional y el trabajo sostenido de las distintas gestiones dentro de la mutual: “Indudablemente, tiene mucho que ver los docentes que los guían, y ellos con toda la voluntad que ponen y este amalgamiento que tienen en la gestión, tanto el presidente que terminó su función y el nuevo presidente que formaba parte también de la anterior comisión directiva”.
Impacto en la comunidad educativa
La entrega tuvo un fuerte impacto en la Escuela Mitre, donde directivos y alumnos recibieron con entusiasmo los elementos. El director Mario Franchi expresó su emoción ante el gesto solidario: “La verdad que esto ha sido una sorpresa muy grande al ver la cantidad, pero sobre todo al ver la calidad de los chicos”.
En ese sentido, también remarcó la importancia de este tipo de acciones en el contexto actual: “La verdad que me entusiasma después de haber tenido dos semanas con esto de las amenazas y todo esto, se ve que educando en valores se está logrando otra cosa”.
Desde la organización impulsora, Claudia Luero, integrante de la Asociación Civil Ayudar Hace Bien, explicó el sentido de la campaña: “Esto es predicar con el ejemplo y nosotros somos un instrumento. El canal es un eslabón para abrir y fidelizar una convocatoria a través de Ayudar hace Bien, que se ha manejado responsablemente”.
La alegría de dar y recibir
Luero destacó además el rol de las instituciones y los valores que se transmiten a través de estas acciones: “Tenemos a la sociedad italiana, a la mutual escolar Galileo Galilei y la Escuela Mitre, es decir, que lo principal es que hay una institución como Sociedad Italiana que siembra valores, hay un medio de comunicación, Elonce, que hace más de 20 años siembra valores y eso es lo que tiene que quedar”.
Asimismo, puso el foco en el impacto emocional de la jornada: “Las personas somos ocasionales, la alegría de los chicos es lo importante y el Ayudar hace Bien de hoy tiene que ver con la felicidad. Ellos trajeron sus regalitos y desde la Mutual Escolar habían preparado los regalitos. Fíjense qué confluencia de energías, la alegría de dar y la alegría de recibir”.
Los principales protagonistas fueron los alumnos de la Escuela Mitre, quienes manifestaron su entusiasmo al recibir los útiles. Santiago Villanueva, de 8 años, contó que sintió “felicidad” y remarcó que “son cosas que se necesitan”, al tiempo que mencionó algunos de los elementos recibidos: “hay lápices, birome, cartuchera, hojas”.
Por su parte, Michael Barreto, de 9 años, expresó su emoción y aseguró que sintió “una felicidad enorme” al recibir los materiales, que le permitirán “seguir en la escuela”.
La jornada concluyó con un mensaje colectivo que sintetizó el espíritu de la iniciativa: “ayudar hace bien”. Los organizadores coincidieron en la importancia de sostener este tipo de acciones solidarias, que no solo cubren necesidades materiales, sino que también fortalecen la educación en valores y el compromiso social dentro de la comunidad.