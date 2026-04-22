Tras el sorpresivo paro de colectivos en Paraná, la Provincia analiza aplicar una multa a la UTA

Paro de colectivos en la terminal de Paraná.

La retención de servicio que este martes paralizó durante varias horas la salida de colectivos desde la terminal de Paraná continúa generando repercusiones. Este miércoles, la Provincia confirmó que analiza aplicar sanciones a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) por la modalidad de la protesta que afectó a pasajeros de media y larga distancia.

La medida gremial había sido dispuesta por la conducción nacional del sindicato en respaldo al reclamo de ex choferes de líneas urbanas de la capital entrerriana. El servicio se normalizó cerca de las 10 de la mañana del martes.

Ante esta situación, desde el Gobierno de Entre Ríos aseguraron que tomarán medidas para que esta situación no vuelva a suceder.

Las críticas oficiales

El secretario de Transporte de Entre Ríos, Aníbal Steren, cuestionó este miércoles la falta de comunicación previa y sostuvo que la medida perjudicó directamente a los usuarios.

“Este tipo de medidas sorpresivas no se pueden hacer y no se pueden permitir en la provincia, y menos contra los usuarios”, afirmó en diálogo con Elonce.

El funcionario agregó que las autoridades tomaron conocimiento cuando comenzaron a llegar los reclamos. “Ni nosotros ni la Secretaría de Trabajo nos enteramos. Cuando entramos en la mañana nos empezaron a llegar los reclamos de los usuarios y de las empresas”, expresó.

También indicó que se contactó con dirigentes gremiales para pedir explicaciones sobre la protesta, pero no obtuvo respuestas.

Paro en la terminal este martes.

Pasajeros afectados y actas

La interrupción de los colectivos sorprendió a personas que debían viajar por trabajo, estudios, trámites personales o turnos médicos. Muchos pasajeros se enteraron del conflicto recién al arribar a la terminal.

Sterén aseguró que también hubo inconvenientes fuera de Paraná. “Hubo muchos pasajeros varados en la ruta, esperando que pase el colectivo”, señaló.

Además, confirmó que la Secretaría de Transporte dejó constancia formal de lo sucedido. “Tuvimos que labrar las actas correspondientes porque los servicios no salían”, remarcó.

Las empresas prestadoras también manifestaron malestar por la suspensión inesperada de partidas.

Secretario de Transporte de Entre Ríos, Aníbal Steren.

La posible multa a la UTA

El funcionario anticipó que la Provincia estudia avanzar con sanciones administrativas contra el sindicato. “La Secretaría de Transporte va a realizar la presentación que corresponda ante la Secretaría de Trabajo para que se multen a los sindicatos o gremios que realizan este tipo de acciones”, sostuvo.

Al mismo tiempo, aclaró que no se cuestiona el derecho a huelga, aunque sí la forma en que se implementó. “El derecho a medidas de fuerza no lo discutimos, pero hay un procedimiento”, afirmó.

Y añadió: “No se puede impedir el libre tránsito de los usuarios”.

Cómo sigue el conflicto

Mientras continúa la disputa por la situación de ex trabajadores del transporte urbano en Paraná, el Gobierno provincial buscará determinar si la medida del martes incumplió normas vigentes.

En paralelo, seguirán abiertas las instancias de diálogo en el ámbito laboral.

La intención oficial es evitar nuevas interrupciones sorpresivas en el servicio de colectivos que afecten a miles de usuarios en Entre Ríos.