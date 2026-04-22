El nuevo reto de Antonela Roccuzzo en Miami sorprendió a sus seguidores

Una nueva publicación de Antonela Roccuzzo volvió a captar la atención en redes sociales. Esta vez, la rosarina mostró cuál es el desafío físico que se propuso en el gimnasio donde entrena habitualmente en Miami, ciudad en la que reside junto a su familia desde 2023.

La empresaria compartió una imagen desde el espacio de entrenamiento y dejó un mensaje breve que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores.

La consigna elegida reveló una nueva meta enfocada en fuerza, técnica y superación personal.

El objetivo que se propuso

En una historia de Instagram, Antonela Roccuzzo mostró varias bandas elásticas colocadas sobre una barra de dominadas.

Junto a la imagen escribió: “Nueva meta: hacer dominadas sin banda”, dejando en claro cuál es el próximo paso que busca alcanzar dentro de su rutina física.

El posteo reflejó un proceso de entrenamiento más que un resultado final, algo habitual en el contenido que suele compartir.

Antonella Roccuzzo y su reto en el gimnasio.

Qué implica ese ejercicio

Las dominadas, también conocidas como pull-ups, son uno de los ejercicios más exigentes dentro del trabajo de fuerza con peso corporal.

Consisten en elevar el cuerpo sujetándose de una barra mediante la fuerza de brazos, espalda y zona media.

Por esa dificultad, muchas personas utilizan bandas elásticas como asistencia inicial, ya que reducen parte de la carga y facilitan la ejecución técnica.

Su perfil en redes

Además de acompañar la carrera de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo consolidó en los últimos años una fuerte presencia digital vinculada a moda, bienestar y entrenamiento.

Sus publicaciones suelen combinar momentos familiares, campañas comerciales y hábitos cotidianos relacionados con la actividad física.

Cada aparición genera alto nivel de interacción y comentarios por parte de millones de seguidores en distintas plataformas.