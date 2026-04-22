“Garantías sindicadas”: presentaron herramientas para facilitar el acceso al crédito a pymes

Anunciaron el lanzamiento de nuevas garantías sindicadas para ampliar el financiamiento a pymes entrerrianas, a través Banco Entre Ríos y CREAR SGR.

Al respecto, el gerente general de CREAR SGR, Ignacio Valente explicó a Elonce que las Sociedades de Garantía Recíproca cumplen una función clave al respaldar a las pymes entrerrianas que buscan financiamiento. En ese sentido, indicó que herramientas como CrearSGR permiten canalizar el acceso a créditos a través del sistema bancario.

Las garantías sindicadas permiten que múltiples SGR y el FOGAER (Fondo de Garantías de Entre Ríos) trabajen de manera coordinada para respaldar operaciones de mayor volumen, ampliando la capacidad del sistema y facilitando el acceso al crédito productivo para las empresas.

Si bien este tipo de esquemas viene desarrollándose dentro del sistema de garantías a nivel nacional, la iniciativa presentada marca la primera estructuración con foco específico en la provincia de Entre Ríos, con el objetivo de potenciar el financiamiento del entramado productivo local.

“Somos la llave de acceso a un abanico de entidades de garantía en un solo escritorio, lo que permite respaldar los préstamos que las empresas pueden obtener a través de la banca tradicional, como el Banco de Entre Ríos”, fundamentó.

Este mecanismo facilita el ingreso al financiamiento tanto de empresas que no cuentan con historial crediticio como de aquellas que buscan ampliar su capacidad de endeudamiento.

De acuerdo a lo que explicó Valente, durante la jornada previa, se registró un importante interés por parte de las pymes entrerrianas, que buscan alternativas para sostener su actividad en un contexto económico desafiante.

Los organizadores señalaron que algunas empresas apuntan a reconvertirse, mientras que otras requieren financiamiento para capital de trabajo o nuevos proyectos de inversión.

Además, destacaron que la articulación con entidades locales y organismos provinciales resulta clave para ampliar el alcance de estas herramientas.

Acompañamiento del Banco de Entre Ríos

Por su parte, el responsable del segmento empresas de Banco Entre Ríos, Rodrigo Córdoba Jacobsen, indicó que el trabajo conjunto entre las SGR y las garantías sindicadas permitirá mejorar la calificación crediticia de las empresas y ampliar montos, plazos y condiciones de financiamiento.

También señaló que buscan agilizar los procesos de evaluación para brindar respuestas rápidas a las necesidades de los clientes.

“El objetivo es facilitar el acceso al crédito y acompañar tanto el crecimiento de las empresas como sus necesidades operativas diarias”, destacó.

Córdoba Jacobsen informó que tanto clientes como no clientes pueden acceder a estas herramientas, incluso mediante sistemas digitales que permiten iniciar trámites de manera ágil.

“Es fácil el acceso al banco, fácil el sistema de calificación y podemos ampliar los montos crediticios que podemos llegar a brindarles a través de este sistema de garantías”, cerró.

Las iniciativas presentadas buscan fortalecer el entramado productivo entrerriano y potenciar la inversión privada en la provincia.

El lanzamiento se desarrolló en Paraná en el marco de la Jornada para el Desarrollo Productivo "Impulsando el crecimiento de Entre Ríos", un espacio destinado a acercar herramientas de financiamiento y programas de apoyo a pequeñas y medianas empresas. La actividad fue encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio y contó con la presencia de autoridades provinciales y del Consejo Federal de Inversiones (CFI), entre ellos su presidente, Ignacio Lamothe.

El encuentro, que se realizó en el Centro Provincial de Convenciones, reunió a empresarios de distintos rubros con el objetivo de facilitar el acceso a líneas de crédito, fondos de garantía y programas de incentivo a la inversión.

La iniciativa fue organizada por la Cámara Argentina de Sociedades y Fondos de Garantía (CASFOG), entidad que agrupa a instituciones que facilitan el acceso al crédito para micro, pequeñas y medianas empresas mediante el otorgamiento de garantías.

Durante el encuentro se brindó información sobre líneas de crédito, programas de asistencia financiera y alternativas adaptadas a las necesidades de cada emprendimiento, con asesoramiento especializado para potenciar proyectos productivos.