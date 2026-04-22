Automotores Mega presentó el nuevo Axor, un camión renovado para transporte de larga distancia

Automotores Mega presentó el nuevo Axor de Mercedes-Benz, un modelo completamente renovado orientado al transporte pesado.
Automotores Mega presentó el nuevo Axor de Mercedes-Benz, un camión destinado al transporte pesado de larga distancia, que regresa al mercado con un rediseño integral. El lanzamiento se realizó en el predio del concesionario ubicado en el Acceso Norte de la ciudad de Paraná, con la presencia de clientes y referentes del sector.
El presidente de la firma, Héctor Fratoni, explicó que el modelo había sido retirado en 2024 y ahora vuelve con importantes mejoras. “Estamos presentando el nuevo Axor, un camión que viene totalmente renovado. Nosotros decimos el de siempre, pero totalmente distinto”, afirmó.
En ese sentido, detalló que el vehículo incorpora cambios estructurales y tecnológicos. “Tiene un nuevo chasis, nuevo motor, caja diferencial, cabina. Lo que le quedó es el nombre porque fue un ícono que marcó un momento también para Mercedes-Benz”, señaló.
Un camión pensado para la ruta
Durante la presentación, Fratoni remarcó que el nuevo Axor apunta al segmento de transporte pesado. “Es un camión pesado que viene en versiones 4x2 y 6x2, de 380 caballos y 450 caballos. Es para ruta, para larga distancia”, indicó.
Asimismo, destacó la competitividad del modelo en el mercado. “Hoy estamos muy bien posicionados en cuanto al precio y producto. La relación que tiene es excelente y es un muy buen camión”, aseguró.
El empresario también puso el foco en el respaldo de la marca a nivel nacional. “Mercedes-Benz es la única empresa que tiene 45 puntos de atención en el país de postventa. Eso te da una tranquilidad y un respaldo muy importante”, sostuvo.
Financiamiento y contexto del sector
En relación a las condiciones comerciales, Fratoni explicó que la empresa ofrece distintas alternativas para facilitar la compra. “Estamos abiertos a cualquier negociación. Tomamos camiones usados y hay financiamiento”, indicó.
En ese marco, valoró las herramientas crediticias recientes. “El mes pasado, con Banco Nación y tasas muy convenientes, se vendió muchísimo”, destacó.
Por otra parte, analizó la coyuntura económica y su impacto en el sector del transporte. “Hoy el sector avícola está bien, el campo está bien, el sector vacuno está bien y empieza a levantar la obra pública”, enumeró.
No obstante, advirtió sobre el incremento de costos. “El aumento del combustible fue muy fuerte, casi un 25% en un mes, y eso influye mucho en el transporte”, explicó.
Crecimiento empresarial y convocatoria
El evento reunió a clientes de distintas localidades de Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe, lo que reflejó el alcance regional de la empresa.
Fratoni también destacó el crecimiento de Automotores Mega y el trabajo del equipo. “Nosotros estamos muy satisfechos. Solo no puedo hacer nada, tengo un equipo atrás que me acompaña, que es espectacular”, expresó.
Finalmente, valoró la importancia de las condiciones laborales. “Cuando mejor estén los empleados, a la empresa mejor le va a ir”, concluyó.
Atención al cliente
Sobre los horarios de atención, el empresario mencionó que se recibe al público de lunes a viernes en horario corrido, de 8 a 17.30. “Antes atendíamos los sábados, pero para darle una mejor satisfacción y una mejor calidad de vida a nuestros empleados, cambiamos, pero hay asistencia por urgencia para los sábados y domingos. Cuando mejor estén los empleados a la empresa mejor le va a ir”, dijo al valorar la importancia de las condiciones laborales.
El teléfono fijo de la empresa es 0343 424-3455 y también tiene disponible el contacto mediante las redes sociales. Elonce.com