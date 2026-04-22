Paraná lanzó "UniPase", una tarjeta con descuentos y promociones para estudiantes universitarios

REDACCIÓN ELONCE
Se trata de un beneficio para estudiantes que asistan a universidades que están en Paraná. Al día de la fecha, hay más de 80 comercios adheridos. Ofrecerán descuentos y promociones en distintos rubros, supo Elonce.
La Municipalidad de Paraná lanzó “UniPase”, una tarjeta con beneficios destinada a estudiantes universitarios. El objetivo es articular al sector público, privado y académico, con el objetivo de impulsar el consumo local y mejorar el acceso a bienes y servicios para quienes cursan sus estudios en la ciudad.
El anuncio fue encabezado por el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, junto a Anabel Waigandt, representante de Marca Paraná, quienes brindaron detalles sobre la iniciativa y su impacto esperado.
“La idea es acercar distintos beneficios, de parte de los comercios locales, a los estudiantes universitarios de las universidades con asiento en la capital entrerriana. En ese sentido, hay un trabajo previo al lanzamiento que se ha venido realizando con recorridas a los comercios, diálogo constante con el Centro Comercial e Industrial y otras cámaras representativas del comercio local, que determina que el día de hoy ya tenemos 80 comercios adheridos, los cuales ofrecen distintos tipos de beneficios”, explicó Bustamante a Elonce.
En cuanto a los descuentos, precisó: “Tienen, en promedio, un 16% de descuento, pero en algunos casos alcanzan hasta un 24%. También se ofrecen distintos tipos de promociones ligadas a buscar a este sector consumidor, que son la gran cantidad de estudiantes universitarios que tenemos en la ciudad”.
Bustamante también hizo referencia al contexto económico: “Esta idea requiere un esfuerzo por parte de los comercios, en un contexto macroeconómico muy demandante, en el que hay caída en el consumo. En ese sentido, los comerciantes ven una posibilidad de motorizar ese consumo, en este caso por parte de los estudiantes universitarios. Además, los estudiantes obtienen un beneficio en términos de descuentos”.
En relación a los rubros alcanzados, mencionó que incluye “compra de alimentos, librerías e indumentaria, pero se han sumado comercios de todo tipo, como gimnasios, venta de accesorios y tecnología”.
Asimismo, remarcó que la convocatoria sigue abierta: “Continúa la posibilidad de que los distintos comercios de la ciudad se sumen, no tenemos limitantes en los sectores que pueden sumarse y la invitación abierta durante todo el año”.
Por su parte, Anabel Waigandt enmarcó la propuesta dentro de una estrategia más amplia de desarrollo local: “Esta iniciativa está en el marco del proyecto de largo plazo que es hacia una Paraná Ciudad Universitaria. Esta es una definición del Consejo asesor Marca Paraná, donde todas las instituciones que lo componen, en conjunto con el Estado municipal, definen trabajar para posicionar a nuestra ciudad como una ciudad universitaria”.
En esa línea, subrayó el potencial del sector estudiantil: “Aquí viven o deambulan 60.000 estudiantes universitarios, con lo cual son un mercado objetivo muy interesante y una posibilidad de crecimiento y desarrollo económico para nuestra ciudad”.
La representante destacó además el concepto estratégico de “Vení a estudiar a Paraná’”. En ese sentido, indicó que “lo que nosotros queremos es ir agregando distintas propuestas, la UniPase es una de ellas, que haga de Paraná una ciudad que sea atractiva para que las familias, cuando tienen que definir a dónde envían a estudiar a sus hijos, elijan Paraná. Es una ciudad hermosa, segura, de escala mediana, donde en pocas cuadras los estudiantes pueden tener contacto con la naturaleza y tienen acceso a distintas propuestas culturales”.
Finalmente, explicó cómo acceder al beneficio de UniPase: “Los estudiantes pueden acceder igual que tramitan la SUBE, ingresando por el portal o app Mi Paraná. Si ya tienen la SUBE el trámite es muy sencillo, porque ya subieron el certificado de alumno regular, con lo cual lo validan y rápidamente se les otorga una credencial digital. No es una tarjeta física, es un QR que van a tener en su celular”.
Mencionó que al QR “lo presentan en los comercios, que en breve van a estar identificados con una oblea, y van a acceder a distintos descuentos. La idea es que vayan agregando otros descuentos, 2x1 y otras promociones, que los comercios se vayan entusiasmando y haciendo distintas propuestas. Buscamos que cualquier comerciante se ponga en contacto con nosotros y se sume a la propuesta, que realmente sea una tarjeta que involucre a la mayor cantidad de comercios posible en la ciudad de Paraná, que el estudiante la use y que vea que es un beneficio más de estar en Paraná”. Elonce.com