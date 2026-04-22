Enersa impulsa la instalación de cargadores para autos eléctricos: en Paraná hay dos operativos

La instalación de cargadores para autos eléctricos en Entre Ríos comenzó a expandirse en distintos puntos estratégicos de la provincia, en el marco de un programa impulsado por Enersa junto a la Secretaría de Turismo. La iniciativa buscó acompañar el crecimiento del parque automotor eléctrico y sumar servicios a la oferta turística.

En diálogo con Elonce, el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, explicó que el proyecto se puso en marcha durante 2025, inicialmente en establecimientos hoteleros. “Esto arrancó el año pasado con algunos hoteles de la provincia donde se veía que el mercado automotor iba para los eléctricos y los eléctricos enchufables fundamentalmente”, señaló.

Impulsan instalación de cargadores para autos eléctricos en hoteles

El funcionario remarcó que en los últimos meses se aceleró la implementación del plan debido al incremento en la cantidad de vehículos eléctricos. “La explosión en esta última parte del año del ingreso de eléctricos enchufables hace que intensifiquemos el desarrollo de esto”, sostuvo.

Articulación con el sector turístico

El programa se desarrolló de manera conjunta con organismos provinciales, con el objetivo de ubicar los puntos de carga en lugares estratégicos. “Estamos llevando un programa con la Secretaría de Turismo e instalándolo en aquellos lugares que nos va indicando desde el área”, detalló Brupbacher.

En ese marco, se firmaron convenios con hoteles de distintas ciudades entrerrianas. “Firmamos con hoteles de Concordia, Federación, Paraná, inclusive, donde vamos a estar instalando estos cargadores, de modo tal que el hotel pueda brindar un servicio extra”, indicó.

La propuesta apuntó, en sus inicios, a captar turismo internacional, especialmente de países donde el uso de vehículos eléctricos está más desarrollado. Sin embargo, el crecimiento del mercado interno modificó el enfoque.

Carga prolongada y servicio adicional

Según explicó el titular de Enersa, los tiempos de carga de estos vehículos influyen en la estrategia del programa. “Un enchufable tiene limitantes para la carga rápida, por lo tanto el vehículo se carga entre 5 y 8 horas”, precisó.

En ese sentido, señaló que la iniciativa permite integrar el servicio de carga con la estadía turística. “Esto hace que un turista pueda almorzar, cenar o pasar la noche en el hotel mientras tiene el auto enchufado para continuar su viaje”, expresó.

Actualmente, se instala un equipo por establecimiento, aunque no se descarta ampliar la capacidad en función de la demanda. “Por el momento estamos entregando un equipo por hotel y va a ir de acuerdo a la demanda”, afirmó.

Cómo funciona el servicio

Brupbacher aclaró que los hoteles no comercializan la energía eléctrica, sino que ofrecen el servicio como un adicional. “El único que puede vender energía es la distribuidora, por lo tanto el hotel lo brinda como un servicio extra, no relacionado a la venta de energía”, explicó.

En ese esquema, el usuario abona la prestación directamente al establecimiento, mientras que el consumo se integra al suministro eléctrico del hotel.

En Paraná ya se encuentran operativos algunos puntos de carga. “Hay hoteles de la costanera que tienen instalado y también se firmaron nuevos convenios para seguir ampliando”, indicó. Están en funcionamiento una en el hotel Mayorazgo y en las oficinas de Enersa de calle Racedo. Y próximamente el hotel Maran Suite tendrá su estación.

Regularización del servicio eléctrico

Por otra parte, el titular de Enersa se refirió a los operativos que la empresa lleva adelante en barrios de la provincia para regularizar conexiones eléctricas.

“En principio es regularizar, pero también es una cuestión de seguridad. Una conexión irregular puede generar problemas no solo para la familia, sino también para los vecinos”, advirtió.

En ese sentido, destacó los resultados obtenidos en algunos sectores. “En Paraná XX se regularizó el 100% y hace cuatro meses que los usuarios pagan la factura sin inconvenientes”, señaló.

Finalmente, adelantó que continuarán avanzando con estas acciones. “Estamos pensando en incorporar más cuadrillas para intensificar el trabajo, porque está dando buenos resultados”, concluyó.