La escuela Gaucho Rivero solicita ayuda para reparar sectores y mejorar sus instalaciones

La comunidad educativa de la escuela Gaucho Rivero, en Paraná, lanzó un pedido de colaboración para reunir materiales destinados a reparaciones y mejoras edilicias. Desde la cooperadora y el personal de la institución señalaron que necesitan pintura, luminarias y otros elementos para acondicionar distintos sectores utilizados diariamente por estudiantes.

Según explicaron, el objetivo principal es avanzar con trabajos pendientes en aulas y espacios comunes, varios de ellos afectados por el paso del tiempo y la humedad.

El reclamo fue difundido este miércoles por integrantes de la institución, quienes remarcaron que muchas tareas se sostienen gracias al aporte de familias y vecinos.

Qué elementos necesitan

El presidente de la cooperadora, Mario Armosit, detalló que una de las principales urgencias pasa por conseguir pintura. “Queremos terminar de pintar nuestra querida escuela”, expresó.

Además, indicó que también requieren “tubos fluorescentes” y un televisor pequeño para el sistema de cámaras internas, luego de que el equipo anterior dejara de funcionar.

Armosit sostuvo que cualquier colaboración puede resultar útil. “Todo elemento que sea necesario para pintura es bienvenido, pueden comunicarse conmigo al 3434640247”, afirmó.

Escuela Gaucho Rivero.

Un espacio clave con problemas de humedad

La secretaria y docente de la institución, Beatriz Barbosa, explicó que uno de los sectores más comprometidos es el salón de usos múltiples.

“Desde el año pasado venimos pidiendo porque queremos arreglar el salón, que lo usan tanto primaria como secundaria”, señaló.

La docente agregó que el lugar presenta “mucha humedad, mucha mancha de humedad”, por lo que consideró prioritario intervenir cuanto antes para mejorar las condiciones del espacio.

Ese sector es utilizado para distintas actividades escolares y comunitarias.

Beatriz Barbosa y Mario Armosit.

Cómo colaborar

Desde la escuela Gaucho Rivero remarcaron que no se está solicitando dinero en la vía pública y pidieron a la comunidad canalizar cualquier ayuda únicamente por los medios oficiales de la cooperadora.

Armosit explicó que quienes deseen colaborar pueden hacerlo dejando materiales pagos en comercios del rubro, para luego ser retirados por representantes de la institución.

“No estamos pidiendo que nos donen todo de una vez”, aclaró Barbosa, y añadió que incluso “un litro o dos litros” de pintura pueden ser de utilidad.

El rol de las cooperadoras

Durante el mensaje, los referentes escolares destacaron el acompañamiento de madres, padres y vecinos en el sostenimiento cotidiano del establecimiento.

“Las escuelas están funcionando gracias a las cooperadoras y gracias a los padres que se suman a colaborar”, expresó Barbosa.

Mientras continúan organizando actividades para recaudar fondos, entre ellas un bingo previsto para junio, la comunidad educativa espera reunir los materiales necesarios para seguir mejorando la escuela Gaucho Rivero.