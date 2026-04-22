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Haciendo Comunidad Infraestructura educativa

Rosario del Tala: avanza la refacción de la escuela Integral N° 4 y ya supera 50%

Con una inversión provincial superior a los 400 millones de pesos, los trabajos de ampliación y refacción mejorarán espacios clave del establecimiento. La institución es la única escuela integral de la ciudad y recibe alumnos urbanos y rurales.

22 de Abril de 2026
Escuela Integral N° 4 “Mayor Pastor”, ubicada en Rosario del Tala.
Escuela Integral N° 4 “Mayor Pastor”, ubicada en Rosario del Tala.

Con una inversión provincial superior a los 400 millones de pesos, los trabajos de ampliación y refacción mejorarán espacios clave del establecimiento. La institución es la única escuela integral de la ciudad y recibe alumnos urbanos y rurales.

La mejora edilicia de la escuela Integral N° 4 “Mayor Pastor”, ubicada en Rosario del Tala, continúa con buen ritmo y ya superó la mitad de ejecución. Según se informó oficialmente este miércoles, los trabajos alcanzaron un 53 por ciento de avance y forman parte del plan de infraestructura escolar que impulsa la Provincia en distintos puntos de Entre Ríos.

 

La intervención contempla tareas de ampliación, refacción y adecuación general del edificio, con una inversión superior a los 400 millones de pesos.

 

 

El objetivo central es optimizar las condiciones de seguridad, accesibilidad y funcionamiento para estudiantes y personal docente.

 

Una institución clave para la ciudad

 

La escuela Integral N° 4 cumple un rol estratégico dentro de Rosario del Tala, ya que es la única institución de educación integral de la localidad.

 

Fundada en 1982, actualmente recibe a 64 alumnos de entre 7 y 25 años, provenientes tanto del casco urbano como de zonas rurales cercanas.

 

Escuela Integral N&deg; 4 &ldquo;Mayor Pastor&rdquo;, ubicada en Rosario del Tala.
Escuela Integral N° 4 “Mayor Pastor”, ubicada en Rosario del Tala.

 

Desde el Gobierno provincial remarcaron la importancia de fortalecer espacios educativos con fuerte inserción comunitaria y social.

 

El establecimiento brinda contención pedagógica y acompañamiento a jóvenes con distintas necesidades educativas.

 

Qué obras se están realizando

 

Los trabajos buscan resolver problemas estructurales y de mantenimiento detectados en distintos sectores del edificio.

 

Entre las tareas previstas se incluyen reparaciones por filtraciones de agua de lluvia, mejoras en instalaciones eléctricas y sanitarias, reacondicionamiento de baños exteriores y puesta en valor de talleres.

 

 

También se ejecuta la colocación de una nueva cubierta de techo, reparaciones en la torre del tanque y recambio de carpinterías.

 

Además, se desarrollan intervenciones generales sobre una superficie cubierta de 1.494 metros cuadrados.

Temas:

Rosario del Tala escuela obras escuela Integral N° 4 “Mayor Pastor”
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