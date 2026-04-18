Docentes de secundaria comenzarán una capacitación en alfabetización desde el 20 de abril

Los docentes de nivel secundario de Entre Ríos comenzarán desde el 20 de abril una nueva instancia de formación enfocada en alfabetización, en una propuesta que alcanzará a 62 instituciones educativas de distintos puntos de la provincia. La iniciativa apunta a fortalecer aprendizajes esenciales en estudiantes de primero y segundo año.

La capacitación llevará el nombre Diagnóstico y Organización y reunirá a establecimientos estatales y privados de los departamentos Federación, Federal, Feliciano, La Paz, Villaguay y San Salvador. Según se informó oficialmente, se desarrollará en modalidad híbrida.

Cada escuela participará mediante parejas pedagógicas integradas por un profesor de Lengua y Literatura del Ciclo Básico Común junto a un bibliotecario, asesor pedagógico o integrante del equipo directivo.

Modalidad de trabajo y objetivos

La propuesta destinada a docentes constará de cinco encuentros que se realizarán a través de las plataformas Meet y Atamá. El esquema combinará instancias virtuales con acompañamiento institucional para facilitar la implementación en cada comunidad educativa.

Entre los principales objetivos se encuentra el fortalecimiento de las trayectorias escolares de estudiantes de los primeros años del secundario. También se buscará acompañar a equipos directivos y de enseñanza en la elaboración del Plan Institucional de Alfabetización.

Desde el área educativa indicaron que otro eje central será la definición de tiempos escolares y dispositivos internos que permitan sostener estrategias de mejora en cada establecimiento.

Qué contenidos abordará la capacitación

El director de Educación Secundaria, Omar Osuna, destacó la importancia de la iniciativa para el sistema educativo provincial. “Este encuentro se constituye como una acción clave de la política pública provincial para fortalecer las trayectorias de alfabetización en la provincia e impulsar la innovación educativa”, señaló.

Además, remarcó que transformar la enseñanza implica revisar qué saberes deben alcanzar los estudiantes, qué habilidades desarrollar y de qué manera acompañar ese proceso en las aulas.

Durante el trayecto, los docentes trabajarán sobre fluidez lectora, comprensión, vocabulario, escritura y alfabetización académica, considerados aspectos centrales para consolidar aprendizajes y mejorar el recorrido escolar en el nivel secundario.