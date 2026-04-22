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Política Jornada para el Desarrollo Productivo

FEDER valoró las herramientas de financiamiento para impulsar a pymes entrerrianas

“En un contexto muy difícil de la economía, con cambios en los hábitos de consumo, el financiamiento es requerido, pero a veces las condiciones no están dadas”, afirmó a Elonce el presidente de la Federación Económica de Entre Ríos (FEDER), Silvio Farach.

22 de Abril de 2026
Silvio Farach, presidente de FEDER
Silvio Farach, presidente de FEDER Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

“En un contexto muy difícil de la economía, con cambios en los hábitos de consumo, el financiamiento es requerido, pero a veces las condiciones no están dadas”, afirmó a Elonce el presidente de la Federación Económica de Entre Ríos (FEDER), Silvio Farach.

La jornada para el desarrollo productivo en Entre Ríos se desarrolló en Paraná con el objetivo de acercar herramientas de financiamiento a pequeñas y medianas empresas, en un contexto económico desafiante. El encuentro fue encabezado por el gobernador Rogelio Frigerio y contó con la participación de autoridades provinciales y del Consejo Federal de Inversiones, entre ellos su presidente, Ignacio Lamothe.

 

La actividad tuvo lugar en el Centro Provincial de Convenciones y reunió a empresarios de distintos rubros, quienes accedieron a información sobre líneas de crédito, fondos de garantía y programas de incentivo a la inversión.

El espacio fue impulsado junto a la Cámara Argentina de Sociedades y Fondos de Garantía (CASFOG), entidad que nuclea instituciones que facilitan el acceso al financiamiento mediante el otorgamiento de garantías.

 

Herramientas para el crecimiento

 

Durante la jornada, se presentaron distintas alternativas de financiamiento adaptadas a las necesidades de cada emprendimiento, con asesoramiento técnico para potenciar proyectos productivos.

 

El objetivo fue generar un vínculo directo entre el sector privado y organismos que brindan respaldo financiero, promoviendo el acceso al crédito en condiciones más accesibles.

En ese marco, el presidente de la Federación Económica de Entre Ríos (FEDER), Silvio Farach, valoró la convocatoria y sostuvo que “proporciona herramientas e instrumentos muy demandados por los sectores productivos, comercial y pymes”.

 

Contexto económico y desafíos

 

Farach señaló que el financiamiento ocupa un rol central en el desarrollo económico, aunque advirtió sobre las dificultades actuales para acceder a créditos. “En un contexto muy difícil de la economía, con cambios en los hábitos de consumo, el financiamiento es requerido, pero a veces las condiciones no están dadas”, afirmó.

En esa línea, remarcó que “con las tasas y los plazos actuales no podemos desarrollarnos”, al tiempo que subrayó la necesidad de generar condiciones que permitan previsibilidad y crecimiento.

 

También indicó que el alto nivel de endeudamiento de muchas empresas limita la posibilidad de calificar para nuevos créditos, lo que representa un obstáculo adicional para el sector.

 

Educación financiera y proyección

 

El dirigente empresarial destacó además la importancia de la educación financiera para el uso eficiente de los recursos. “Es vital porque cuando uno toma un crédito para desarrollarse tiene que saber cómo invertirlo”, expresó.

 

En ese sentido, valoró las capacitaciones impulsadas junto a entidades como CAME y CASFOG, orientadas a fortalecer las capacidades de los emprendedores.

 

Finalmente, consideró que este tipo de encuentros representan un punto de partida para avanzar en las demandas del sector productivo y mejorar el acceso a herramientas clave para el crecimiento y la generación de empleo en la provincia.

Temas:

Jornada para el Desarrollo Productivo sectores productivos Rogelio Frigerio FEDER
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