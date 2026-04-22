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Salto Grande realizará la prueba del Sistema de Aviso Sonoro

"La instalación del SAS es un hito importante en la implementación de nuestro Plan de Acción Durante Emergencias" dijo el Jefe de Área Hidrología.

22 de Abril de 2026
Sistema de Aviso Sonoro
Sistema de Aviso Sonoro

"La instalación del SAS es un hito importante en la implementación de nuestro Plan de Acción Durante Emergencias" dijo el Jefe de Área Hidrología.

Salto Grande realizó la instalación de las sirenas en las torres de cruce, en el camping La Tortuga Alegre de Concordia y en el Parque José Luis en Salto, tareas que culminarán próximamente, para dar lugar a la prueba sonora que se realizará este jueves 23, entre las 9:00 y las 10:30 hs.

 

El equipamiento del Sistema de Aviso Sonoro (SAS), de origen alemán, constituye un elemento adicional y redundante de comunicación - se suma al Protocolo de comunicación existente - para alertar de forma inmediata a los pobladores más cercanos a la represa ante una situación de emergencia extrema -de bajísima probabilidad de ocurrencia-. El alcance sonoro será de aproximadamente cinco kilómetros aguas abajo de la represa.

"La instalación del SAS es un hito importante en la implementación de nuestro Plan de Acción Durante Emergencias (PADE), y se inscribe en las buenas prácticas internacionales en materia de seguridad de grandes infraestructuras.", explicó Guillermo Collazos, Jefe de Área Hidrología.

 

Collazos agregó que: "Salto Grande sigue incorporando capacidades para la gestión del riesgo hídrico, y trabajando en clave preventiva para la seguridad de las poblaciones aguas abajo."

Día de prueba

Dentro del proceso de instalación del equipamiento, se realizará una prueba de sonido a fin de constatar el correcto funcionamiento del Sistema de Aviso Sonoro; la misma, está prevista para el próximo jueves, 23 de abril, entre las 9:00 y las 10:30 horas, habiéndose coordinado su ejecución con los Responsables de Emergencia locales (Concordia y Salto) y ambas Prefecturas.

 

La prueba consistirá en la activación de las Sirenas, que en esta oportunidad emitirán un sonido acompañado de un mensaje grabado indicando que se trata de una prueba. La duración de la misma será de aproximadamente 5 minutos.

Temas:

Sistema de Aviso Sonoro Salto Grande
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