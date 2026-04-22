Organizaciones vinculadas a la discapacidad convocaron a una movilización en Paraná para este miércoles a las 19 en la explanada de Casa de Gobierno. El objetivo de la convocatoria será manifestar el rechazo a las modificaciones impulsadas sobre la ley de emergencia en discapacidad debido a que, según insisten, generan preocupación por el posible impacto en derechos adquiridos y en el acceso a prestaciones esenciales.

Al respecto, la titular de Asociación Civil de Autismo, Asperger y Neurodiversidad de Entre Ríos (NeuroCea), Amarú Méndez, afirmó que se trata de un escenario “muy crítico” para las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores.

Según explicó, uno de los cambios planteados implica transformar la pensión por discapacidad en una pensión por invalidez, lo que podría generar incompatibilidades con el empleo formal. Esto obligaría a los beneficiarios a optar entre el cobro de la pensión o mantener un trabajo registrado.

Además, indicó que el monto actual ronda los 328.000 pesos, cifra que resulta insuficiente frente a los gastos que demanda la atención.

Convocan a movilización en rechazo a cambios en ley de discapacidad para esta tarde en Paraná

Otro de los puntos cuestionados es la posible descentralización del nomenclador único, que regula los valores de las prestaciones en todo el país. De avanzar la modificación, las obras sociales y prepagas podrían definir de manera individual los montos a pagar a los prestadores.

Desde las organizaciones advirtieron que esta situación podría provocar que muchos profesionales dejen de trabajar con personas con discapacidad, lo que afectaría la continuidad de tratamientos.

“Sera un súper retroceso porque habrá prestadores que no van a trabajar con discapacidad, entonces, esas personas quedarán sin sus terapias, lo cual es tristísimo porque buscamos autonomía, buscamos avances en nuestros hijos, en nuestros familiares con discapacidad y será insostenible”, argumentó Méndez.

Preocupación en familias y prestadores

Las familias señalaron dificultades crecientes para afrontar gastos vinculados a terapias, medicación y tratamientos. También mencionaron demoras en la provisión de medicamentos y falta de cobertura en algunos servicios.

“Las familias están saturadas y no saben qué más hacer”, expresó Méndez al describir el escenario actual.

La concentración se realizará este miércoles a las 19 en Plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno, con el objetivo de visibilizar la situación y reclamar acompañamiento de las autoridades provinciales. Desde las organizaciones invitaron a la comunidad a participar para interiorizarse sobre el tema y respaldar el reclamo.

Méndez anticipó que el colectivo de discapacidad continuará con acciones de visibilización ante lo que consideran un retroceso en derechos fundamentales.