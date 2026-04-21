Designaron autoridades en el Observatorio de Personas con Discapacidad de Entre Ríos

Observatorio Provincial de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi) llevó adelante el acto eleccionario para conformar el Plenario Permanente del Observatorio Provincial de los Derechos de las Personas con Discapacidad, espacio creado por la Ley Nº 10.400 en Entre Ríos.

La jornada tuvo como finalidad avanzar en la integración formal del organismo y promover la participación activa de la sociedad civil en el seguimiento de políticas vinculadas al sector.

Además, se enmarcó en el cumplimiento del artículo 33 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Elección de representantes

Durante la actividad también se realizó la elección de representantes entrerrianos ante el Consejo Federal de Discapacidad (CoFeDis).

Según se informó oficialmente, fue reelecta Sandra Salinas, de Villaguay, como titular.

En tanto, Nicolás Cejas Herrlein, de Paraná, fue designado suplente. Ambos ejercerán funciones por el término de dos años.

Observatorio Provincial de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Cómo quedó integrado el plenario

Tras el proceso eleccionario, el Plenario Permanente del Observatorio de Personas con Discapacidad quedó conformado con Nicolás Cejas Herrlein como coordinador.

La secretaría estará a cargo de Paola Oillataguerre, representante de Surco de Esperanza.

Como tesorero fue designado Alberto Nelli, de Asociación Padres por Hijos, mientras que María de los Milagros Saquilano, de Colonia Avellaneda, asumió en el área de prensa.

Participación de distintas localidades

Del acto participó la coordinadora general del Iprodi, Sabina Carrivale, junto a representantes de diferentes ciudades entrerrianas.

Estuvieron presentes delegaciones de Paraná, Colón, Diamante, Concepción del Uruguay, Colonia Avellaneda y Nogoyá.

También participaron personas con discapacidad, familiares y organizaciones de la sociedad civil.

Desde el Iprodi remarcaron que este espacio busca fortalecer las políticas públicas y garantizar el pleno ejercicio de derechos de las personas con discapacidad en la provincia.