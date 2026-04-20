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Sociedad  Actualización de aranceles en discapacidad

Aumentaron los aranceles de prestaciones para personas con discapacidad

El gobierno nacional oficializó un incremento en los valores del sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad correspondiente a abril.  

20 de Abril de 2026
Suba en los aranceles para personas con discapacidad
Suba en los aranceles para personas con discapacidad

El gobierno nacional oficializó un incremento en los valores del sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad correspondiente a abril.  

El Gobierno nacional dispuso un aumento del 3,40% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, correspondiente al mes de abril, según lo establecido en la Resolución 41/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad. La actualización se calculó en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo y alcanza a todas las prestaciones sin distinción de tipo.

 

La medida se enmarcó en la Ley N° 24.901, que regula el sistema de atención integral para personas con discapacidad, y en normativas complementarias que establecen la revisión periódica de los valores. De acuerdo al texto oficial, el ajuste responde a la necesidad de adecuar los aranceles vigentes frente a la evolución de los costos.

Actualización basada en inflación

El incremento fijado para abril se sumó a la suba aplicada en marzo, cuando se había otorgado un aumento del 2,90% en base al IPC de febrero. En este sentido, las autoridades mantuvieron el criterio de actualización mensual vinculado al índice inflacionario, con el objetivo de sostener el funcionamiento del sistema.

 

Desde la Secretaría Nacional de Discapacidad indicaron que la modificación del nomenclador se realizó a partir de una propuesta elevada por el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas, conforme lo establecido en la normativa vigente.

 

Adicional por zona desfavorable

La resolución también ratifica el reconocimiento de un adicional del 20% sobre el arancel básico para las prestaciones brindadas en provincias de la zona patagónica. Este beneficio se mantiene en línea con lo previsto por la legislación, que contempla mayores costos operativos en esas regiones.

 

El texto oficial precisa que el objetivo es garantizar la continuidad y accesibilidad de las prestaciones en todo el país, en especial en aquellas áreas con condiciones geográficas y económicas más complejas.

Temas:

discapacidad prestaciones
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