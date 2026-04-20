Ley de Emergencia en Discapacidad: fuerte rechazo del colectivo tras nuevo proyecto del Gobierno

La discusión en torno a la Ley de Emergencia en Discapacidad volvió a ocupar el centro de la escena política y social luego de que el Gobierno nacional enviara al Congreso una iniciativa para modificarla. El hecho generó fuerte preocupación en familias, organizaciones y referentes del sector, que denuncian que la normativa no se está aplicando pese a haber sido dictaminada por la Justicia. En Paraná, el impacto de la medida se vive con especial intensidad entre quienes trabajan y conviven con la discapacidad.

En diálogo con Elonce, Javier Albornoz, padre de Camilo e integrante del Colectivo de Discapacidad en Entre Ríos, expresó su malestar: "Es un día angustiante para la para familias, personas y organizaciones que que trabajan la discapacidad. Lamentablemente hoy nos hemos enterado que el Gobierno Nacional de nuevo arremete contra las personas con discapacidad a nivel nacional, elevando un proyecto de ley que quiere modificar la nueva ley de emergencia en discapacidad que, hasta el momento, jamás se ha cumplido".

El referente también cuestionó el impacto económico de las medidas vigentes: "Te aplican un 3,4% de modificación. Para una organización, una persona o una prestación, no modifica nada".

Instituciones en alerta y reclamos sostenidos

Albornoz, quien además integra el ámbito institucional de APANA, advirtió sobre la situación de las organizaciones que trabajan con personas con discapacidad: "Lamentablemente estamos continuamente informando y estando atentos a todo lo que viene pasando porque tenemos que cuidar nuestras instituciones".

En esa línea, profundizó su preocupación por el rol del Estado: "Parece que se ha ensañado con la discapacidad”.

Auditorías, tensiones y posible conflicto social

El dirigente también se refirió a la auditoría de pensiones realizada a nivel nacional, que generó controversia en el sector: "Tomó por sorpresa a toda la discapacidad a nivel nacional. Fue una truchada, una simulación para que la sociedad no vea lo que está pasando con ANDIS y todo el choreo que implicó”.

El gobierno envió al congreso una nueva Ley de Emergencia en Discapacidad

Sobre su participación en el proceso, explicó: "Formo parte del equipo técnico de la del área de discapacidad de Paraná. Estuvimos acompañando a todas las familias y ayudando a cargar todo lo que pedía el sistema”.

Medidas en análisis y advertencia de protestas

Consultado sobre posibles acciones futuras, Albornoz no descartó medidas de fuerza: "En los próximos días vamos a evaluar qué medidas tomar desde todas las organizaciones. Esta medida genera un retroceso en cuanto a derechos y va a ser catastrófico para la persona con discapacidad".

Y agregó una advertencia que refleja el nivel de tensión: "Lamentablemente si tenemos que sacar nuestros hijos a la calle, que sostengo que no tenemos que hacerlo, pero como último recurso lo vamos a hacer".

Finalmente, resumió el sentimiento del sector frente al nuevo proyecto de la Ley de Emergencia en Discapacidad: preocupación, desgaste y alerta ante lo que consideran un posible retroceso en derechos ya adquiridos, mientras el debate legislativo recién comienza.