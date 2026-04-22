Caída de ventas y cierres de comercios del microcentro de Paraná: “Vemos cada vez más lejos la recuperación”

REDACCIÓN ELONCE
Los comercios del microcentro de Paraná atraviesan una situación crítica por la caída del consumo, aumento de costos y cierre de locales, según relató a Elonce un referente del sector.
Los comercios del microcentro de Paraná atraviesan una situación económica compleja marcada por la caída sostenida de las ventas, el aumento constante de los costos operativos y el cierre progresivo de locales. Así lo advirtió Marcelo Ruggeri, secretario de la Cámara de Comerciantes del Microcentro, quien describió a Elonce un escenario de fuerte deterioro en la actividad comercial.
“Está muy mal como está todo lo que es la economía y la microeconomía. Sabemos que el poder adquisitivo de la gente no alcanza, y eso hace que la gente compre solo por extrema necesidad”, explicó el dirigente, al analizar el comportamiento actual del consumo en la ciudad.
Según detalló, el cambio en los hábitos de compra es notorio. “No pasa lo que pasaba antes que en los primeros 10 o 15 días del mes la gente salía, recorría, compraba y elegía algo que le gustaba. En esta época la gente solamente viene a comprar cuando no le queda otra”, señaló.
Caída del consumo y aumento de costos
Ruggeri describió un escenario donde los ingresos de las familias no acompañan la inflación. “Los sueldos están pisados, entonces se hace muy difícil. A los comercios les aumentan todo el tiempo los costos. El alquiler se va actualizando, los fletes, los servicios, internet, todo lo necesario para tener abierto un local”, enumeró.
En ese contexto, aseguró que muchas decisiones empresariales están condicionadas por la supervivencia. “Las ventas van bajando y eso hace que muchos comerciantes opten por buscar otro local más barato o directamente cerrar”, afirmó.
También explicó que, en algunos casos, los negocios migran hacia canales digitales o se alejan del microcentro, lo que contribuye a la creciente cantidad de locales vacíos en la zona.
Empleo, cierres y transformación del comercio
En cuanto al empleo, Ruggeri aclaró que no se registran despidos masivos, pero sí una reducción progresiva de personal. “No hay tantos despidos porque se trata de sostener el empleo. Esto no pasó de golpe, viene desde hace mucho tiempo”, sostuvo.
Y agregó: “Se trabaja con lo mínimo indispensable. El que tiene personal de más o cuando hay cierres, ahí es donde van quedando algunos empleados sin trabajo”.
Locales vacíos y competencia desigual
El dirigente también advirtió sobre la magnitud del fenómeno en el microcentro. “No recuerdo nunca, ni en las peores épocas, que haya la cantidad de locales vacíos que hay. Cada vez vemos más lejos la recuperación”, señaló con preocupación.
En cuanto a los rubros más afectados, indicó que la indumentaria es el sector más golpeado. “Lo que más hubo siempre son locales de indumentaria, ropa de vestir, lencería. Entonces se nota más en ese rubro cuando cierran”, explicó.
Además, mencionó el impacto de la competencia externa: “Hay una superpoblación de bazares chinos y locales de origen boliviano, y también marcas que no son originales que compiten en precio de manera desleal e incluso ilegal”.
Finalmente, Ruggeri sintetizó el panorama con preocupación: “La crisis está afectando a todo, lo que pasa es que en estos rubros se nota más porque son la mayoría de los locales del microcentro”.