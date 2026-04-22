Murió un actor de “El Chavo del 8″ a los 85 años

Este martes murió Ricardo de Pascual, uno de los actores de El Chavo del 8. Tenía 85 años y una extensa carrera en el mundo del espectáculo mexicano, donde participó en numerosas producciones vinculadas al universo de Roberto Gómez Bolaños.

El artista interpretó dos personajes dentro de la icónica serie: el Sr. Calvillo, quien intentó comprar la vecindad al Sr. Barriga, y el Sr. Hurtado, un ladrón del condominio. Su versatilidad le permitió formar parte de distintas etapas del universo creado por Chespirito, dejando una marca en los seguidores del programa.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada a través de un mensaje de despedida en redes sociales. “Lamentamos el sensible fallecimiento del actor Ricardo de Pascual, quien formó parte de las producciones de Chespirito y nos regaló personajes entrañables. Q.E.P.D”, expresaron desde Grupo Chespirito.

Una vida dedicada al escenario

En entrevistas previas, el actor había hablado abiertamente sobre su estado de salud. Padecía EPOC, una enfermedad respiratoria que se agravó tras haber atravesado el Covid-19, lo que complicó progresivamente su calidad de vida en los últimos años.

También había reconocido su relación con el tabaquismo en su juventud: “No entendí que el cigarro hace daño. De joven fumé 20 años, tengo 45 sin fumar. Aprendí a fumar con una obra de teatro y se me quedó el vicio. Después ya era mucho, hasta tres cajetillas diarias”, expresó.

A pesar de las dificultades, De Pascual se mantuvo activo en el ambiente artístico durante gran parte de su vida.

El trabajo como motor de vida

El actor también había dejado en claro su postura sobre el retiro. “Yo no me veo fuera del trabajo, a mí el trabajo me da vida, siento que es un mal necesario. No pienso retirarme mientras pueda moverme; cuando ya no pueda, me retiraría”, sostuvo.

Y agregó: “No quiero dar lástimas, mejor ya no salgo; ahorita puedo trabajar”.

Su trayectoria lo consolidó como una figura reconocida dentro del universo de El Chavo del 8, donde participó en producciones que marcaron a varias generaciones de televidentes en América Latina.