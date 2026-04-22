Lanzaron nueva edición de “Diseña Paraná” con convocatoria abierta a emprendedores

REDACCIÓN ELONCE
Se puso en marcha la quinta edición del programa “Diseña Paraná”, una iniciativa orientada al fortalecimiento de emprendedores con valor agregado en diseño. Este año pueden inscribirse personas de la capital entrerriana y también del Área Metropolitana, supo Elonce.
La ciudad de Paraná puso en marcha la quinta edición del programa “Diseña Paraná”, una iniciativa orientada al fortalecimiento de emprendedores con valor agregado en diseño. La convocatoria al registro de emprendedores ya se encuentra abierta y permanecerá vigente hasta el miércoles 29 de abril, con importantes novedades en su alcance y propuestas de formación.
Anabel Waigandt, detalló que la feria anual es solo una parte de un esquema más amplio que incluye capacitaciones, instancias de comercialización y propuestas como la “Ruta del Diseño” durante el invierno. “Para poder participar de cualquier iniciativa es necesario ser parte de este registro”, subrayó a Elonce.
La convocatoria está dirigida a emprendedores de diversos rubros, siempre que incorporen diseño como valor diferencial. “Puede ser indumentaria, objetos, marroquinería, accesorios, muebles y todo lo que se les pueda ocurrir que considere que tiene un agregado de valor de diseño”, indicó. La inscripción se realiza a través de la página oficial de la Municipalidad de Paraná o en el micrositio de Marca Paraná.
Una de las principales novedades de esta edición es la ampliación territorial. “La convocatoria abarca el Área Metropolitana, es decir, además de Paraná, quienes están en San Benito, Oro Verde, Colonia Avellaneda y zonas cercanas pueden inscribirse”, precisó.
También se incorporarán nuevos niveles de formación: “Va a haber dos niveles de formación, uno para avanzados y otro para iniciales”, señaló, y confirmó la continuidad de la Ruta del Diseño en vacaciones de invierno y la feria principal prevista para octubre.
En cuanto al contenido de las capacitaciones, explicó que abarcan múltiples aspectos del desarrollo emprendedor: “Las capacitaciones son amplias, tienen que ver con la producción específicamente del objeto, el diseño, luego hay marketing, diseño de packaging, comunicación, cómo tomar fotografías, plan de negocio, costos”.
Por su parte, desde la Subsecretaría de Producción de la Municipalidad, Oscar Bustamante destacó el carácter articulado del programa. “Diseña Paraná es un trabajo conjunto entre Marca Paraná, con todas sus instituciones públicas y privadas, y el municipio de Paraná, que fue creado por ordenanza”, señaló.
Asimismo, remarcó el impacto del programa en el desarrollo local: “El objetivo es generar el diseño paranaense como un polo atractor de inversiones, como un polo de desarrollo económico y de generación de trabajo local”. Elonce.com