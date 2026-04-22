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Política Para principios de mayo

Antes del paro, el gobierno provincial convocó a gremios estatales y docentes a mesa paritaria

Antes del paro que se efectivizará este jueves, el gobierno provincial convocó a una mesa paritaria a los gremios estatales para el miércoles 6 de mayo; mientras que, a los sindicatos docentes, se los invitó a participar para el jueves 7 de mayo.

22 de Abril de 2026
Convocatoria a paritaria.
Convocatoria a paritaria. Foto: (Archivo).

Antes del paro que se efectivizará este jueves, el gobierno provincial convocó a una mesa paritaria a los gremios estatales para el miércoles 6 de mayo; mientras que, a los sindicatos docentes, se los invitó a participar para el jueves 7 de mayo.

Antes del paro que se efectivizará este jueves, el gobierno provincial convocó a una mesa paritaria a los gremios estatales para el próximo miércoles 6 de mayo; y a los docentes, para el jueves 7.

Fueron convocados para el próximo miércoles 6 de mayo a las 15 horas, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

 

Asimismo, los gremios docentes fueron citados para el jueves 7 a las 15. Participarán la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).

Los encuentros forman parte del diálogo institucional que el gobierno provincial sostiene con los distintos sectores gremiales.

Temas:

Gobierno provincial Gremios docentes Estatales
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