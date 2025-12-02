Florinda Meza reveló secretos de su relación con Chespirito: confesiones, polémicas y memoria

La actriz habló sin filtros sobre su relación con Roberto Gómez Bolaños, respondió críticas, cuestionó la serie Chespirito porque “ensució” el legado del comediante y recordó los momentos más duros del final de su vida. La charla, dejó declaraciones contundentes.
En un mano a mano televisivo, Florinda Meza protagonizó una entrevista cargada de emoción y definiciones contundentes. La actriz mexicana, reconocida mundialmente por sus personajes en El Chavo del 8, habló con Moria Casán sobre los inicios de su relación con Roberto Gómez Bolaños, los cuestionamientos que recibió durante décadas y el conflicto generado por la serie Chespirito.
Apenas ingresó al estudio, la conductora la presentó como una “leyenda viva”. Meza respondió con humor, confesó que disfruta reírse de sí misma y abordó el tema que desde hace años despierta curiosidad y polémica: su historia de amor con el creador de El Chavo.
“Desde que llegué al programa, a fines de los 70, Roberto siempre me cortejó”, recordó, aunque aclaró que la diferencia de edad —de 20 años— la mantuvo distante al comienzo. “Yo no lo fiché, él me fichó a mí. Y quiero aclarar porque estamos en una época muy diferente, que no era acoso. Era cortejo”, enfatizó.
Una relación marcada por tensiones y prejuicios
En aquel entonces, Gómez Bolaños ya era una figura nacional en México y además estaba casado, con seis hijos. “Era encantador, por eso se le iban encima. Su conversación era linda y era muy simpático”, relató Meza.
Sin embargo, aseguró que durante cinco años mantuvo una barrera por respeto a la familia del actor: “Sabía que tenía una esposa y seis hijos. Hay que ser muy tonta para hacer eso porque el día que riñes con la pareja te quedas sin la pareja y sin el trabajo. Él era el jefe”.
El primer beso llegó después de largas charlas y coqueteos. “Él me hacía poemas, dibujos, yo volteaba y lo veía. Y aun estando de Doña Florinda o de Chimoltrufia, él me estaba mirando”, evocó. Consultada por Moria sobre cuándo inició la relación amorosa, respondió entre risas: “Pasó mucho tiempo”.
También afirmó que jamás tuvo intención de romper un matrimonio. “No le quité el marido a nadie. No son un gancho o un anillo que se quita”, expresó. Recordó que antes de conocer a Gómez Bolaños era virgen y que tuvo una crianza estricta en la que debió asumir el rol de hermana mayor y madre desde los 8 años y medio.
Los inicios de la pareja y las consecuencias públicas
El primer encuentro íntimo ocurrió en Chile, el 12 de octubre de 1977. “Pero no volvió a suceder. Y él no lo aceptaba. No era mi meta ser amante de nadie”, destacó Meza. La relación formal comenzó cuando ella le planteó que no quería ser una más: “Quiero ser la mujer”.
La respuesta de Gómez Bolaños fue categórica: “Cuando un vaso está lleno no le cabe nada más”. Desde entonces, él se fue a vivir con ella.
La actriz subrayó que la pareja sufrió mucho en los inicios porque en esa época el adulterio en México era un delito que podía costarle diez años de cárcel al actor. “No te puedo prometer matrimonio porque no depende de mí”, le había dicho él.
En cuanto al vínculo con la familia del comediante, negó conflictos: “Viviendo él conmigo, mi relación con su exesposa era mejor que con cualquiera de sus hijos”. Además, aclaró que cuando comenzaron su historia, los hijos de Gómez Bolaños ya eran adultos.
Críticas, redes sociales y el conflicto con la serie Chespirito
Meza se refirió al hostigamiento que recibe en redes sociales: “En las redes sociales existe algo que no es libertad de expresión, es libertad de agresión”, afirmó. Y recordó una frase habitual de Gómez Bolaños: que nadie lo criticó cuando falló a los sacramentos del matrimonio, pero sí cuando vivió 40 años con una sola mujer.
Luego apuntó contra la biopic Chespirito, que consideró falsa y ofensiva: “Eso no es una biografía, es un cuento. Nada de ahí es cierto. Ahora dime si conocés algún cuento donde la madrastra sea la heroína”. Agregó que la producción “ensució su memoria y su legado”.
También reveló aspectos económicos: dijo que apenas fue incluida en el testamento, que nunca pidió dinero y que administró los ahorros para la familia del actor. “Si hubiera sido una frivolidad y si hubiera sido yo una ambiciosa trepadora, los hijos no hubieran recibido en 2006 casi un millón de dólares cada uno. Dinero que yo ahorré y administré de nuestro trabajo”.
El deterioro de la salud y la despedida final
Sobre los últimos años junto a Gómez Bolaños, Meza relató que dejó todo para cuidarlo. “Era una enfermedad muy demandante, él murió de Parkinson”, expresó. Describió que estos cuadros requieren paciencia y humanidad, porque alternan momentos de lucidez con episodios difíciles.
Finalmente, recordó el último instante compartido: “Exhaló”, dijo, y contó que murió en sus brazos, en paz.
Con sinceridad, nostalgia y firmeza, Meza repasó una vida marcada por el amor, la controversia y la defensa del legado de quien —según afirmó— fue “un gran padre, un gran marido y un gran exmarido”. (Con información de La Nación)