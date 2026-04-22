El CFI impulsa financiamiento e innovación para "consolidar nuevas oportunidades productivas", dijo Lamothe

El impulso del financiamiento y la innovación, fue la base de la estrategia que el Consejo Federal de Inversiones (CFI), presentó durante su recorrida por Entre Ríos, en el marco de una agenda de trabajo que incluyó reuniones con autoridades, empresas, emprendedores y el sector científico-tecnológico.

El secretario general del organismo, Ignacio Lamothe, detalló que la jornada estuvo orientada a “trabajar con las provincias a través de créditos, garantías, asistencias técnicas, formación de cuadros político-técnicos y proyectos de prospectiva”, en una articulación directa con el desarrollo productivo local.

Según explicó, el objetivo central fue conocer de primera mano las necesidades del entramado productivo. “Es muy importante visitar, escuchar a los empresarios que invierten, que arriesgan, ver cuáles son los desafíos productivos y tecnológicos que tienen por delante”, afirmó a Elonce, al tiempo que remarcó el rol del Estado para transformar esas demandas en soluciones concretas.

Recorridas y acuerdos para fortalecer el financiamiento

En ese contexto, la agenda incluyó visitas a industrias radicadas en parques industriales, donde se analizaron casos concretos de empresas que accedieron a financiamiento del CFI. Estas experiencias permitieron evaluar el impacto de las herramientas existentes y detectar nuevas oportunidades de mejora.

Lamothe señaló que también se avanzó en la firma de convenios con el gobierno provincial para reforzar líneas de crédito ya vigentes. “Rubricamos líneas preexistentes y estimulamos con más inversión esos instrumentos que ya venían desarrollándose entre el CFI y la provincia”, explicó al dialogar con Elonce.

Estas medidas apuntaron a consolidar el acceso al financiamiento para pequeñas y medianas empresas, consideradas un eje clave del desarrollo económico. En ese sentido, el funcionario destacó la importancia de sostener políticas que faciliten la inversión productiva en todo el territorio.

Innovación y tecnología como ejes de crecimiento

Uno de los puntos centrales de la jornada fue la presentación del Fondo de Innovación del CFI, una herramienta destinada a impulsar proyectos vinculados a la investigación y desarrollo. La iniciativa estuvo dirigida especialmente a empresas de base tecnológica y emprendimientos innovadores.

“El fondo busca acompañar procesos de inversión en empresas intensivas en capital de riesgo y en I+D”, indicó Lamothe, quien valoró la participación de universidades, startups y actores del sistema científico en el encuentro realizado en el espacio Mirador Tech.

En ese marco, remarcó a Elonce que la articulación entre el conocimiento y la producción resulta fundamental para generar valor agregado. La propuesta se orientó a fomentar el crecimiento de nuevos sectores que aporten dinamismo a la economía provincial.

Diversificación productiva y generación de empleo

De acuerdo a lo expresado por el secretario general del CFI, la estrategia en Entre Ríos se alineó con los objetivos planteados por el gobierno provincial. “El gobernador marcó un claro horizonte que es la generación de empleo y la diversificación de la matriz productiva”, sostuvo.

El organismo, en ese sentido, buscó acompañar esa visión mediante la incorporación de herramientas financieras y programas de apoyo. “Presentar nuevos instrumentos y seguir explicando las herramientas de crédito y garantías es parte de ese acompañamiento”, agregó a Elonce.

La diversificación productiva fue señalada como un aspecto clave para fortalecer la economía regional, especialmente en un contexto de transformación tecnológica y cambios en los mercados.

Presencia territorial y nuevos sectores productivos

Lamothe destacó que las políticas del CFI alcanzan a todos los sectores productivos y regiones de la provincia. “Estamos en todo el territorio, en todos los municipios y en todos los sectores productivos”, aseguró.

Sin embargo, indicó que actualmente se observa un crecimiento significativo de iniciativas vinculadas a la innovación tecnológica. Estos emprendimientos, sostuvo, representan una oportunidad para ampliar la base productiva y generar nuevas fuentes de empleo.

En esa línea, subrayó el potencial de la región del litoral en áreas como la biotecnología y el desarrollo científico. “Existe un enorme potencial en recursos humanos y empresas de base tecnológica”, afirmó.

Articulación entre sectores para el desarrollo

Finalmente, el secretario general del CFI remarcó la importancia de fortalecer el vínculo entre el sector público, privado y académico. Consideró que esa articulación resulta indispensable para impulsar procesos de innovación y crecimiento sostenido.

“El acompañamiento a estos procesos ayuda a estimular el desarrollo y a consolidar nuevas oportunidades productivas”, concluyó Lamothe, tras una jornada que reunió a distintos actores del ecosistema económico provincial.

La visita del organismo dejó como resultado una agenda de trabajo centrada en el financiamiento, la innovación y la generación de empleo, con herramientas orientadas a potenciar el desarrollo productivo en Entre Ríos.