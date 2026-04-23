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Economía El próximo lunes

Una medida de fuerza de bancarios afectará el traslado y abastecimiento de dinero

La Bancaria definió un paro para el próximo lunes en 21 dependencias del Banco Central. La medida afectará el traslado de dinero. Advierten que intensificarán las protestas.

23 de Abril de 2026
El paro está previsto para el próximo lunes
El paro está previsto para el próximo lunes

La Bancaria definió un paro para el próximo lunes en 21 dependencias del Banco Central. La medida afectará el traslado de dinero. Advierten que intensificarán las protestas.

Paro bancario afectará el traslado y abastecimiento de dinero.

La Asociación Bancaria definió un paro por 24 horas para el próximo lunes 27 de abril en las regionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), ante los presuntos despidos por parte de la entidad financiera.

 

La medida se implementará en los 21 tesoros regionales distribuidos en todo el país, ante las “intimidaciones y amenazas” que recibieron los trabajadores.

 

Es por eso que en la fecha pactada no habrá operaciones bancarias, como a su vez tampoco habrá traslado ni abastecimiento de dinero en aquellas entidades que requieran dicha operatoria.

 

A su vez, confirmaron que, en caso de no obtener respuestas en la mesa de negociación con las autoridades, se profundizará el plan de acción, con "medidas de fuerzas en todas las entidades oficiales y privadas que alberguen estos tesoros regionales”.

 

“Exigimos garantizar la estabilidad laboral y condiciones de trabajo de todos los compañeros y compañeras involucrados, y reiteramos nuestro compromiso con la defensa del empleo de las y los trabajadores bancarios”, manifestó el gremio liderado por Sergio Palazzo.

 

Temas:

paro bancario La Bancaria Banco Central traslado de dinero
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