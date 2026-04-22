Empresa brasileña de energía solar prevé inversiones en Diamante.

Se firmó la carta de intención para la radicación de una empresa brasileña en la ciudad. El proyecto permitirá la generación de 40 puestos de trabajo. El emprendimiento se desarrollará sobre un predio en el puerto y tendrá un período de instalación de entre 12 y 18 meses.
El Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad de Diamante firmaron en Casa de Gobierno la carta de intención para la radicación de una empresa brasileña en la ciudad, en un acto encabezado por el secretario de Industria, Catriel Tonutti.
La iniciativa está vinculada a la firma Nueva Energía Solar, impulsada por el empresario brasileño Odair Breiner, quien ya había visitado Diamante para evaluar su instalación. El proyecto prevé la instalación de un nodo logístico solar en el Puerto de Diamante, que incluirá ensamble, testeo y distribución de paneles solares.
Del acto y las instancias de trabajo participaron la diputada provincial Liliana Salinas; el intendente de Diamante, Ezio Gieco; el presidente del Ente Autárquico Puerto Diamante, Aldo Cardinalli; junto a equipos técnicos provinciales y municipales.
Según adelantó el empresario, el proyecto permitirá la generación de 40 puestos de trabajo, además de instancias de capacitación técnica local. El emprendimiento se desarrollará sobre un predio en el puerto y tendrá un período de instalación de entre 12 y 18 meses.
Por su parte, el secretario de Industria, Catriel Tonutti, destacó el rol del Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI) y afirmó que "las condiciones competitivas que genera el RINI lograron atraer a esta empresa extranjera y posicionan a Entre Ríos como destino de nuevas inversiones". En ese sentido, remarcó que la herramienta busca transformar la matriz productiva provincial, promoviendo el crecimiento del empleo privado a partir de la articulación entre el sector público y el privado.