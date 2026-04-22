ANSES aplica aumento al SUAF en mayo: montos, topes y beneficios actualizados

La ANSES aplicará un incremento del 3,38% en el SUAF a partir de mayo de 2026, en una medida que impactará directamente en millones de beneficiarios en todo el país. La actualización responde al último dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Indec y alcanza a trabajadores registrados, monotributistas, jubilados y otros grupos que perciben asignaciones familiares.

Este ajuste modifica tanto los montos mensuales como los pagos únicos que contempla el sistema de Asignaciones Familiares. En ese sentido, el organismo previsional busca mantener el poder adquisitivo de las prestaciones frente al avance de la inflación.

Con esta actualización, se redefinen también los rangos de ingresos que determinan cuánto cobra cada familia, lo que genera cambios en las escalas y en los montos finales percibidos.

Nuevos montos del SUAF desde mayo

Tras el aumento de ANSES, la asignación por hijo dentro del SUAF alcanzará los $70.651 para el primer rango de ingresos, que corresponde a los sectores de menores recursos dentro del sistema formal. En las escalas siguientes, los valores serán de $47.658, $28.826 y $14.876 respectivamente.

En el caso de hijos con discapacidad, los montos son considerablemente más altos debido a la cobertura diferencial que contempla el sistema. Los valores se ubicarán en $230.032, $162.733 y $103.041 según el nivel de ingresos del grupo familiar.

Foto: Archivo Elonce.

Además, los pagos únicos también registran una actualización. Por nacimiento, las familias recibirán $82.353; por adopción, $492.366; y por matrimonio, $123.307. Estos beneficios deben gestionarse dentro de los plazos establecidos, que van desde los dos meses hasta los dos años posteriores al hecho que origina el derecho.

Cambios en topes de ingresos y condiciones

El incremento aplicado por ANSES también impacta en los límites de ingresos del SUAF, un aspecto clave para determinar quiénes pueden acceder a las asignaciones. Desde mayo de 2026, el tope individual se fija en $2.896.244, mientras que el límite del grupo familiar asciende a $5.792.487.

Para el cálculo, el organismo considera los ingresos brutos de ambos integrantes del grupo familiar, lo que puede modificar la situación de algunos beneficiarios que, con la actualización, podrían dejar de percibir el beneficio o pasar a una escala inferior, precisó Los Andes.

Foto: Archivo Elonce.

Este esquema busca mantener una distribución progresiva de los recursos, priorizando a los hogares con menores ingresos dentro del sistema registrado.

Ayuda escolar y otros puntos clave

Por otro lado, la ayuda escolar anual se mantiene en $85.000, aunque el monto puede variar en algunas provincias por disposiciones específicas. Este beneficio se actualiza una vez por año, en este caso según lo establecido en el Decreto 115/2026.

Las familias que no hayan percibido este pago en marzo podrán recibirlo dentro de los 60 días posteriores a la presentación del Certificado de Escolaridad, un requisito indispensable para acceder al beneficio.

En este contexto, el nuevo aumento del SUAF dispuesto por ANSES refuerza el esquema de asistencia a las familias, en un escenario económico donde la actualización periódica de ingresos se vuelve central para sostener el poder adquisitivo de los hogares argentinos.