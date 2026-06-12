El Gobierno nacional autorizó dos nuevos tipos de maíz y soja transgénicos

El Gobierno nacional aprobó este viernes la comercialización para todo uso de dos nuevos eventos de organismos genéticamente modificados (OGM). Se trata del ingreso de semillas mejoradas al mercado local y a los registros de exportación.
El Gobierno nacional aprobó este viernes la comercialización para todo uso de dos nuevos eventos de organismos genéticamente modificados (OGM).
Uno es el maíz COR-ØØ121-4 de la firma Corteva Seeds Argentina S.R.L., que confiere protección contra insectos lepidópteros plaga, y un evento de soja también con modificación genética.
Para el maíz COR-ØØ121-4, la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA) concluyó en su dictamen que el evento "no presenta nuevos riesgos o riesgos incrementados respecto del cultivo de otros maíces y, por lo tanto, su liberación al agroecosistema es tan segura como la de cualquier maíz comercial".
El SENASA, por su parte, dictaminó que el maíz con el evento COR-ØØ121-4 "es tan seguro y no menos nutritivo que su contraparte convencional" y lo declaró "apto para el consumo humano y animal".
La Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional no identificó riesgos significativos para las exportaciones.
Según se supo, la Resolución 80/2026 publicada, impone como condición previa a la inscripción de cultivares con ese evento en el Registro Nacional de Cultivares que Corteva presente y obtenga aprobación favorable para un Plan de Manejo de Resistencia de Insectos (PMRI), en cumplimiento de la normativa de bioseguridad aplicable.
La empresa también deberá informar de inmediato cualquier nueva evidencia científica que pudiera modificar las conclusiones que fundamentan la autorización, bajo pena de revocación.
Es sabido que las autorizaciones de nuevos eventos OGM integran la cadena de decisiones que habilita el ingreso de semillas mejoradas al mercado local y a los registros de exportación de granos argentinos en los principales destinos comerciales.