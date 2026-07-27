Aumenta el consumo de carne porcina en Argentina y ya supera los 20 kilos por persona al año

El consumo de carne porcina en Argentina atraviesa un crecimiento sostenido desde hace dos décadas y ya supera los 20 kilos por habitante al año, impulsado principalmente por el aumento de la demanda de cortes frescos. Desde la Federación Porcina Argentina sostienen que el fenómeno responde a un cambio de hábitos alimentarios y aseguran que el objetivo del sector es alcanzar los 30 kilos per cápita para 2030.

Así lo explicó Jorge Amado, integrante de la comisión directiva de la Federación Porcina Argentina, quien analizó la evolución del mercado y el presente de la producción nacional.

"Hace 20 años el argentino consumía cinco kilos de carne porcina por habitante por año. Hoy estamos levemente por encima de los 20 kilos. El consumo creció tres veces en dos décadas", señaló a Elonce.

El crecimiento se explica por el consumo de carne fresca

Amado remarcó que el cambio más importante no fue únicamente el aumento del consumo, sino también la transformación del tipo de producto elegido por los consumidores.

Recordó que hace dos décadas la mayor parte de la carne porcina se consumía a través de fiambres, embutidos y chacinados. "Antes el 80% del consumo era de chacinados y embutidos. Hoy ocurre exactamente lo contrario: el 80% corresponde al consumo de carne fresca", explicó.

Para el dirigente, este cambio refleja una modificación profunda en los hábitos alimentarios de los argentinos.

Un proceso de transformación productiva

Desde la Federación señalaron que el crecimiento del sector responde a una evolución sostenida de la producción.

Según Amado, la mejora genética, el desarrollo de nuevas instalaciones y los avances en la alimentación animal permitieron incrementar la productividad durante los últimos años. "Es una combinación de genética, instalaciones y alimentación que hizo posible este crecimiento sostenido", afirmó.

No obstante, advirtió que esa transformación también generó dificultades para los pequeños productores.

La preocupación por los pequeños establecimientos

El representante del sector sostuvo que quienes trabajan con explotaciones de menor escala enfrentan cada vez mayores dificultades para mantener la rentabilidad.

"El pequeño productor porcino, al no alcanzar economías de escala, cada vez sufre más desde el punto de vista de la rentabilidad. Muchos quedaron en el camino y eso es una pena", lamentó.

Como alternativa, propuso avanzar hacia modelos de integración productiva y esquemas cooperativos. "Hay que buscar mecanismos para integrar a esos pequeños productores dentro de estructuras más grandes que les permitan ser más eficientes", consideró.

Consultado sobre el mapa productivo nacional, Amado explicó a Elonce que la mayor concentración de la actividad se encuentra en la región centro del país.

Indicó que las principales provincias productoras son Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, que integran las cámaras provinciales que conforman la Federación Porcina Argentina. "Podemos decir que la Región Centro, junto con Buenos Aires, concentra la mayor producción porcina del país", resumió.

El desafío para 2030

Desde la entidad elaboraron un plan estratégico que plantea nuevas metas para los próximos años. "Nuestro objetivo es llegar a los 30 kilos de consumo por habitante en el año 2030", adelantó Amado.

El dirigente insistió en que el crecimiento del consumo de carne porcina no debe interpretarse como una competencia con la carne vacuna.

Aumenta el consumo de carne porcina en Argentina y ya supera los 20 kilos por persona al año

"La carne porcina complementa a la vacuna"

Amado aseguró que ambas producciones pueden convivir y fortalecer el consumo de proteínas de origen animal en Argentina. "La carne porcina no compite con la carne vacuna; la complementa. Lo importante es que los argentinos no reduzcan su consumo de proteínas cárnicas porque eso es fundamental para la alimentación", sostuvo.

En ese sentido, consideró que el país tiene la oportunidad de exportar cortes bovinos de mayor valor mientras el mercado interno incorpora cada vez más carne porcina y aviar. "Si podemos exportar la carne vacuna a mejores precios, la carne porcina puede convertirse en una alternativa para el consumo interno sin disminuir la ingesta de proteínas", afirmó.

Finalmente, el dirigente recordó que hace unos 15 años el consumo de carne vacuna rondaba los 75 kilos por habitante, mientras que actualmente se ubica entre 48 y 50 kilos.

Según explicó, esa disminución fue compensada principalmente por el crecimiento del consumo de carne porcina y de pollo. "El reemplazo ha sido esencialmente por carne porcina y pollo. Esa es la realidad que estamos viendo y creemos que es positiva porque mantiene el consumo de proteínas", concluyó.