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Espacio Institucional Municipalidad de Paraná

Paraná tendrá una amplia agenda de propuestas durante el fin de semana largo

Del viernes 12 al lunes 15 de junio, vecinos y visitantes podrán disfrutar de ferias, paseos gastronómicos, recorridos turísticos, actividades recreativas y eventos deportivos en distintos puntos de la ciudad. La programación incluye propuestas especiales por el Día del Padre.

12 de Junio de 2026

Del viernes 12 al lunes 15 de junio, vecinos y visitantes podrán disfrutar de ferias, paseos gastronómicos, recorridos turísticos, actividades recreativas y eventos deportivos en distintos puntos de la ciudad. La programación incluye propuestas especiales por el Día del Padre.

La Municipalidad de Paraná invita a participar de las múltiples actividades previstas para el fin de semana largo, con una agenda que combinará emprendedurismo, gastronomía, turismo, cultura y deporte.

Entre las principales propuestas se destacan la Feria Día del Padre, que se desarrollará durante las cuatro jornadas en la Plaza de las Colectividades, y el Paseo Matero Especial Día del Padre, en calle Nicaragua frente a plaza Le Petit Pisant. Ambos espacios reunirán emprendedores, artesanos y una variada oferta gastronómica, constituyéndose en una alternativa ideal para recorrer, disfrutar y adquirir regalos para la celebración.

La gastronomía tendrá un lugar destacado con una nueva edición de Sabores de las Ferias, que ofrecerá distintas propuestas en el tradicional espacio de Salta y Nogoyá. El viernes se realizará un bingo musical con sorteos y premios; el sábado habrá espectáculos musicales en vivo; y el lunes el público podrá disfrutar de un tradicional asado a la estaca.

La agenda también incluirá la Feria Periurbana, que se desarrollará el domingo en el Parque Botánico Leandro N. Alem, donde productores hortícolas y emprendedores ofrecerán productos frescos y elaboraciones regionales.

Como parte de las propuestas turísticas, durante el fin de semana largo habrá nuevas salidas del Paraná Bus Turístico y recorridos pedestres gratuitos “Descubrí Paraná”, que permitirán conocer distintos espacios emblemáticos de la ciudad y su patrimonio histórico y cultural.

En materia deportiva, sobresale el Encuentro Nacional de Minibásquet, que tendrá su acto inaugural el sábado en el Anfiteatro Héctor Santángelo y convocará a delegaciones de diferentes puntos del país. También se realizará el Torneo Desafío Beach Tennis en el Balneario Thompson.

La programación se completa con actividades culturales, ferias temáticas y encuentros recreativos para toda la familia.

La agenda completa de actividades la podés consultar haciendo clic aquí

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