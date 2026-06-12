Máximo Kirchner en Paraná: llamó a construir una alternativa y pidió enfocarse en los problemas de la gente

REDACCIÓN ELONCE
Máximo Kirchner encabezó un acto en la sede de ATE ante una nutrida concurrencia de militantes, dirigentes y trabajadores. Cuestionó las políticas económicas del Gobierno nacional, defendió a Cristina Fernández de Kirchner y llamó a recuperar el diálogo dentro del peronismo.
Máximo Kirchner encabezó un acto en la sede de ATE de Paraná, donde reunió a militantes, dirigentes políticos, sindicales y organizaciones sociales en una actividad que marcó el inicio de una serie de encuentros en distintos puntos del país. Durante su visita, el diputado nacional cuestionó el rumbo económico de la Argentina, defendió la figura de Cristina Fernández de Kirchner y llamó a construir una propuesta política que responda a las necesidades de la población.
El encuentro se desarrolló en el salón Germán Abdala, ubicado en la sede gremial de calle Colón, bajo la consigna “Cristina Libre”. La convocatoria reunió a militantes de distintas edades y sectores del peronismo, en una jornada atravesada por debates sobre la situación económica, social y política del país.
Al iniciar su contacto con la prensa, Kirchner agradeció la presencia de los vecinos y remarcó la necesidad de recorrer el país. “Estamos charlando con los argentinos y las argentinas para, entre todos, poder empezar a diseñar un futuro diferente al que nos proponen las políticas económicas actuales”, expresó.
Críticas al rumbo económico y preocupación social
Durante su intervención, el dirigente de Unión por la Patria sostuvo que las medidas económicas vigentes afectan cada vez más a las familias argentinas. “Estamos convencidos que hay que recorrer nuestro país. Está siendo muy afectado por estas políticas económicas y lo está sufriendo las familias argentinas cada vez más”, afirmó.
En ese marco, advirtió sobre las consecuencias sociales derivadas de la crisis económica. “Si esto sigue así, la calidad de vida de los argentinos va a ser cada vez peor”, señaló, al tiempo que mencionó indicadores preocupantes vinculados a la salud mental y al deterioro de las condiciones de vida.
Consultado sobre la situación del peronismo en Entre Ríos, consideró que el debate interno forma parte de la dinámica política. “Es obvio que hay debate y es obvio que hay discusión”, sostuvo, y agregó que nadie debería sorprenderse por la existencia de diferencias dentro de un espacio político amplio.
Debate interno y situación de Entre Ríos
Kirchner también se refirió a la discusión sobre la reforma previsional impulsada en la provincia. Según indicó, existen medidas que complican aún más la situación de trabajadores y jubilados.
“Se le pone todo mucho más empinado para la gente y mucho más fácil y sencillo para los grandes intereses de las corporaciones internacionales de minería y petróleo”, manifestó durante el intercambio con los periodistas.
Sobre la construcción de la unidad dentro del justicialismo, recordó experiencias anteriores y señaló que la convivencia de distintas corrientes requiere capacidad de diálogo. “Las miradas y corrientes internas son variadas y hay que aprender a administrar las diferencias. Excluir es muy fácil”, afirmó.
La deuda, Cristina y el futuro del peronismo
Otro de los ejes de su discurso estuvo vinculado a la situación de la deuda externa argentina. Kirchner sostuvo que el país enfrenta condicionamientos que dificultan el desarrollo de políticas públicas.
“Si no se reestructura la deuda externa argentina, es muy difícil que nuestros hospitales, que nuestras escuelas, que nuestras universidades puedan tener los recursos necesarios”, expresó.
Asimismo, reivindicó la gestión de Cristina Fernández de Kirchner y volvió a respaldar la consigna que dio marco al encuentro. “Fue una persona que administró con mucha responsabilidad los recursos del Estado durante ocho años”, afirmó. La visita se produjo en el marco de actividades impulsadas por distintos sectores del kirchnerismo al cumplirse un año de la prisión domiciliaria de la expresidenta.
Finalmente, Tomás Ledesma explicó que el acto buscó fortalecer el diálogo entre distintos sectores del peronismo. “Se trata de dejar de hablar un poco de rosca, de tanta lista y empezar a hablar un poco de los problemas de la gente”, concluyó ante los presentes.