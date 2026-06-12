Paraná es sede de las eliminatorias de futsal AFA: “Se vive como una verdadera fiesta”

Paraná se convirtió en el epicentro del futsal argentino al recibir las eliminatorias regionales de selecciones de Futsal AFA, en el marco de la Región Litoral Sur. Durante todo el fin de semana, equipos de Entre Ríos y Santa Fe compiten por un lugar en el torneo nacional.

El evento se desarrolla en el Parque Berduc, donde se vive un intenso cronograma de partidos tanto en la rama masculina, que compite viernes, sábado y domingo como femenina, que hará lo propio sábado y domingo. El torneo no solo reúne a destacados jugadores, sino que también pone en valor la infraestructura deportiva de la ciudad.

Mario Yamaria, presidente de la Asociación Rosarina y secretario del interior del Consejo Federal, resaltó la importancia del escenario. “Estamos disfrutando de esta fiesta del futsal y de este magnífico escenario que estamos estrenando con esta disciplina en la región litoral”, expresó.

Además, valoró el trabajo conjunto de las instituciones locales y felicitó a los organizadores, tanto a la Liga Paranaense como a la Federación de Entre Ríos. En ese sentido, subrayó un avance clave para la ciudad: “Hasta hace poco Paraná no tenía escenario de medidas internacionales para esta disciplina”.

“Hay una decisión política del Consejo Federal de apoyar decididamente esta disciplina”, afirmó Yamaria, quien también destacó el impulso al fútbol femenino.

Un torneo clasificatorio al Nacional

La competencia tiene un objetivo claro: definir a los equipos que representarán a la región en el torneo nacional que se disputará en octubre en Río Grande.

El crecimiento del futsal en Argentina también quedó reflejado en la cantidad de equipos participantes: “Ahora tenemos que hacer eliminatorias porque hay más de 100 ligas en el país que practican la disciplina”.

En la rama masculina participan siete equipos —cuatro de Santa Fe y tres de Entre Ríos— mientras que en el femenino compiten tres delegaciones.

Valentino Ruiz, jugador de la Liga Rosarina, destacó el rendimiento de su equipo tras una victoria contundente. “Creo que hay un nivel muy bueno, es una eliminatoria muy difícil con todos los equipos”. Además, señaló a algunos de los rivales más fuertes: “Santa Fe Capital viene avanzando muy bien y creo que va a ser un rival bastante duro”.