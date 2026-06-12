El Club Estudiantes impulsa el hockey inclusivo: "Lo puede practicar cualquier persona con discapacidad"

El hockey inclusivo se consolida como una de las iniciativas más valiosas dentro del Club Estudiantes, promoviendo la integración de personas con discapacidad a través del deporte. El proyecto, liderado por Laura Busón, no solo busca enseñar una disciplina, sino también generar un espacio de contención, encuentro y desarrollo personal.

Laura Busón

“Es una propuesta del hockey inclusivo que no tiene tanto tiempo, que está en pleno desarrollo porque queremos que se sume más gente y que siempre son bienvenidos”, expresó Busón en diálogo con Elonce Deportivo.

Una iniciativa que nace desde la experiencia y la pasión

El proyecto tiene raíces profundas en la vida personal de Busón. Su vínculo con el hockey comenzó desde muy temprana edad y se convirtió en una pasión que la acompañó durante toda su vida. “Yo juego desde los 5 años, es algo que amo. Es la única actividad física que me gusta hacer”, contó. Esa relación con el deporte fue clave para pensar en una propuesta inclusiva que pudiera trasladar los valores del hockey a otros espacios.

Durante años, Busón trabajó en el ámbito de la discapacidad, lo que le permitió comprender la importancia de generar oportunidades reales de participación. “Durante muchos años trabajé en Aspasit y una vez se nos ocurrió hacer hockey y armamos el equipo ahí”, recordó.

Tras jubilarse, decidió retomar esa idea y darle forma dentro de una institución deportiva: “Después que me jubilé dije 'yo tengo que hacer que esto que realmente ha llenado mi vida durante muchos años se pueda compartir'”.

El respaldo del club y una propuesta accesible

Uno de los puntos más destacados del proyecto es el fuerte acompañamiento institucional que recibió desde sus inicios. La propuesta fue presentada ante la comisión directiva del Club Estudiantes y rápidamente obtuvo el visto bueno.

“Planteé la idea y enseguida la gente se enganchó, con la grata sorpresa de que la participación iba a ser totalmente gratuita”, señaló.

Esto implica un aspecto fundamental en términos de inclusión: la eliminación de barreras económicas. “Lo puede practicar cualquier persona con discapacidad que quiera integrarse y tampoco necesita los elementos”, remarcó Busón. El club, además, aporta materiales y recursos para que nadie quede afuera.

Un espacio de integración y crecimiento

Actualmente, el hockey inclusivo en Estudiantes cuenta con un grupo de entre 9 y 10 participantes, con edades que van desde los 8 hasta más de 20 años. “Cuanto más personas sean, es más fácil hacer las divisiones y los grupos. Por ahora estamos todos juntos”, explicó la entrenadora.

Más allá de lo deportivo, el objetivo principal es generar un espacio donde cada persona pueda desarrollarse y disfrutar. “El club es amigos, es familia, es experiencia, es diversión, es juego”, definió.

En esa línea, también destacó que el deporte permite atravesar distintas emociones: “También son enojos, frustraciones, la vida misma, pero está bueno que todo el mundo tenga la oportunidad de vivirlo”.

Actualmente, el entrenamiento está a cargo de otro profesor: “El entrenador ahora es el Colo Longo. Lo amaron los chicos y las madres”. Además, a lo largo del tiempo participaron diferentes personas que aportaron al crecimiento de la iniciativa. “Se han reenganchado jugadoras del club y eso también es importante”, destacó.

Horarios, participación y cómo sumarse

Los entrenamientos se realizan los miércoles de 16 a 17 horas y los viernes de 18 a 19. Sin embargo, existe la posibilidad de ampliar la oferta. Para participar, los interesados pueden acercarse a la secretaría del club o comunicarse a través de redes sociales. También es necesario presentar un certificado médico que habilite la práctica deportiva, con el objetivo de garantizar la seguridad de todos los participantes.

“Está bueno que todo el mundo tenga la oportunidad de poder vivir la experiencia de transitar por un deporte”, sostuvo.