Ciclista apuesta al recambio y sueña con ser protagonista en los playoffs

REDACCIÓN ELONCE
Ciclista atraviesa una etapa de renovación en su plantel, con jóvenes que asumieron protagonismo tras varias bajas importantes. Francisco Bogado analizó el presente del equipo, destacó la unión del grupo y valoró el crecimiento del básquet paranaense.
La actualidad de Ciclista atraviesa uno de los momentos más interesantes de la temporada. Luego de afrontar una profunda renovación de su plantel, el equipo logró mantenerse entre los protagonistas del torneo de la Asociación Paranaense de Básquet y comenzó los playoffs con una victoria que alimenta la ilusión de pelear por el título. Así lo expresó Francisco Bogado, uno de los referentes, quien repasó el presente deportivo del club y el proceso de reconstrucción que encaró el equipo.
El experimentado jugador reconoció que el plantel sufrió pérdidas importantes respecto de temporadas anteriores. Nombres de peso dejaron la institución y obligaron a una reestructuración que, lejos de debilitar al equipo, terminó potenciando a varios jóvenes que aguardaban por una oportunidad.
“La verdad que sí tuvimos muchas bajas. Elías Moyano, Nico Nader, Leandro Chorvat también que se fue a Quique. La verdad que la sentimos, fue una una gran pérdida para nosotros, pero a la vez también esto le dio la posibilidad a chicos más jóvenes”, sostuvo Bogado al referirse al proceso de renovación que atravesó el club.
Los jóvenes asumieron protagonismo
El referente del Verde destacó especialmente el crecimiento de varios integrantes de las divisiones formativas que comenzaron a tener más minutos y responsabilidades dentro de la primera división.
“Alejo García, a Agustín Maidana, a Patito Jacob a tener más minutos, más protagonismo y la verdad que lo han asumido correctamente y hoy están ahí a la par nuestra”, valoró.
Además, remarcó la importancia de la incorporación de Tobías Caraballo para fortalecer el funcionamiento colectivo y resaltó el trabajo realizado por el entrenador Mariano Passadore durante el proceso de adaptación.
“La llegada del Tobi Caraballo también ha sumado un montón, se ha integrado muy bien al equipo. La reestructuración se ha dado también, en gran parte, también a Mariano que haya sabido conducirnos como siempre”, expresó.
Bogado aseguró que el buen clima interno fue otro de los factores que permitieron sostener el rendimiento del equipo pese a los cambios. Según relató, la convivencia diaria y la relación entre jugadores experimentados y jóvenes generó un grupo sólido y comprometido.
La importancia de la unión del grupo
Consultado sobre su rol dentro del plantel, el jugador admitió que existe una diferencia generacional importante con varios de sus compañeros, aunque destacó que eso nunca se transformó en un problema.
“La verdad que somos un grupo bastante unido, somos muy amigos entre nosotros y las prácticas se hacen muy llevaderas. Hay chistes con la edad y demás, pero la verdad que me hacen sentir parte de ellos”, comentó entre risas.
El basquetbolista también resaltó el compromiso que muestran todos los integrantes del plantel para afrontar una competencia cada vez más exigente. “La única forma de lograr objetivos era tomarlo con la responsabilidad que lo tomamos. Si Mariano dice de entrenar un domingo a las 8 de la mañana, estamos los 12, 13 o 14 que seamos, estamos ahí a las 8 de la mañana”, afirmó.
Esa disciplina permitió que Ciclista se consolidara como uno de los equipos más competitivos del certamen, incluso superando las expectativas que existían al inicio de la temporada. “Creo que nosotros ni nosotros mismos nos esperábamos estar tan arriba. Si bien confiábamos nosotros, no nos esperábamos tan arriba”, reconoció.
Un torneo cada vez más competitivo
Durante la entrevista, Bogado también analizó el presente del básquet local y destacó la paridad que caracteriza a la competencia actual. “El torneo local está buenísimo. El torneo local está muy difícil. Hoy en día cualquiera le puede ganar a cualquiera”, aseguró.
El jugador consideró que la presencia de equipos con participación en competencias federales elevó el nivel general del campeonato y generó una mayor exigencia para todos los participantes.
“Es un torneo competitivo. Hoy te digo que puede ser para cualquiera. En un primer momento había candidatos, uno pensaba quién iba a pelear más arriba, quién iba a pelear más abajo, pero hoy cualquiera puede ganarle a cualquiera”, insistió.
También destacó la aparición constante de nuevos talentos en la ciudad. “La verdad que se ha puesto muy interesante, muchos nombres que aparecen, muchos U21 que aparecen. La verdad que creo que el básquet de Paraná está creciendo en buena medida”, señaló.
Obras y crecimiento institucional
Más allá del presente deportivo, Bogado se mostró entusiasmado con las obras de infraestructura que desarrolla la institución y que prometen transformar al club en los próximos años.
El jugador destacó la construcción del nuevo tinglado y los avances que se vienen realizando para ampliar las instalaciones destinadas al básquet masculino y femenino.
“El tinglado ya está hecho. Me imagino que viene la parte de los detalles, que es lo que más tiempo y plata te lleva también. Va a ser un lindo estadio”, comentó.
Además, elogió el esfuerzo de dirigentes y colaboradores para sostener el crecimiento de la institución.
“La verdad que el club se ha puesto mucho las pilas a pulmón, ha logrado muchas cosas y la verdad que el club está creciendo”, afirmó.