A días del debut en el Mundial, Messi compartió un emotivo video con una canción del Indio Solari

Lionel Messi compartió un video de entrenamiento de la Selección Argentina en Kansas City acompañado por la canción "Encuentro Con Un Ángel Amateur", del Indio Solari, a pocos días del debut albiceleste en el Mundial 2026. La publicación generó repercusión entre los fanáticos por producirse días después del fallecimiento del histórico músico argentino.

En las imágenes se observó al rosarino trabajando junto al plantel albiceleste con vistas al debut mundialista frente a Argelia, previsto para el próximo 16 de junio. Sin embargo, fue la elección musical la que generó una fuerte repercusión entre los fanáticos.

Messi eligió el tema "Encuentro Con Un Ángel Amateur", una de las composiciones más reconocidas de la etapa solista del Indio Solari, y dejó sonar un fragmento de la letra que muchos interpretaron como una referencia al momento que atraviesa en su carrera.

Una letra cargada de simbolismo

La canción seleccionada incluye versos que rápidamente captaron la atención de los seguidores del capitán argentino: "Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo seguir cantando". Y la estrofa completa expresa: "Empiezo por el final, terminaré en el principio. Mis intereses, quizá, no fueron saludables. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo seguir cantando. La traición duele hacia atrás, no sabés cuándo comienza".

La publicación llegó apenas una semana después de la muerte del Indio Solari y también luego de que trascendiera un mensaje de audio que el músico le había enviado al capitán argentino en el pasado. Por ese motivo, muchos interpretaron el posteo como una despedida y un reconocimiento a una de las figuras más influyentes del rock nacional.

El sexto Mundial de una carrera histórica

Más allá del homenaje, Messi se prepara para disputar su sexta Copa del Mundo con la camiseta argentina, un registro que lo ubica entre los futbolistas con mayor cantidad de participaciones mundialistas de la historia.

El rosarino llega a Estados Unidos con 38 años y después de haber conquistado el título en Qatar 2022. Su recorrido comenzó en Alemania 2006 y continuó en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, torneo en el que logró levantar el trofeo más importante del fútbol.

En la antesala de este nuevo desafío, el capitán también mostró que mantiene intacta su vigencia deportiva. En el último amistoso previo al Mundial, Argentina venció 3 a 0 a Islandia y Messi convirtió uno de los goles, alcanzando los 117 tantos con la Selección.

Récords y nuevos desafíos

Con 26 partidos disputados en Copas del Mundo, Messi ya ostenta el récord de presencias mundialistas y buscará ampliar esa marca durante el certamen que se desarrollará en Estados Unidos, Canadá y México.

Además, acumula 13 goles y ocho asistencias en Mundiales, cifras que lo ubican entre los máximos protagonistas de la historia del torneo.

Mientras se acerca el debut de la Selección Argentina, el mensaje compartido por Messi dejó una imagen distinta a la habitual: la de un futbolista que, a horas de afrontar un nuevo desafío mundialista, eligió recordar a una figura emblemática de la cultura argentina a través de una canción cargada de emoción y significado.