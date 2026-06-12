Con ceremonias inaugurales, Canadá y Estados Unidos hacen su debut en el Mundial 2026

El Mundial 2026 continuará su actividad este viernes 12 de junio con los debuts de Estados Unidos y Canadá, dos de los países anfitriones que comparten la organización del torneo junto con México. Ambas selecciones tendrán una ceremonia de inauguración propia, acompañada por diversas figuras de la música internacional.

Canadá debutará ante Bosnia y Herzegovina en el Estadio de Toronto dentro del Grupo B. La ceremonia previa al partido incluirá la presencia de personalidades como Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince.

La selección de las barras y las estrellas iniciará su participación frente a Paraguay como parte del Grupo D en el Estadio de Los Ángeles. Previo al encuentro, se llevará a cabo un espectáculo que contará con la participación de artistas como Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla.

Los encuentros programados para hoy viernes dentro de la Copa del Mundo serán dos. El primero enfrentará a Canadá y Bosnia y Herzegovina, en lo que representará el primer antecedente entre ambas selecciones en la historia de los Mundiales.

Más tarde, Estados Unidos se medirá ante Paraguay en un duelo que marcará el segundo enfrentamiento mundialista entre ambos países. Su único antecedente en la Copa del Mundo se remonta a la edición inaugural de 1930, cuando se vieron las caras por primera vez en el torneo.

Horarios

Canadá vs. Bosnia y Herzegovina (Grupo B)

Estadio BMO Field (Toronto), Canadá

Argentina: 16:00 horas | Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow, Disney+

Chile: 15:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+, Disney+

México: 13:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1, Azteca 7

Colombia: 14:00 horas | Caracol TV, RCN Televisión, DSports, Win Sports, DGO, Disney+

Ecuador: 14:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+

Perú: 14:00 horas | América TV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+

España: 21:00 horas | RTVE (La 1), Teledeporte, RTVE Play, DAZN, Movistar+

Estados Unidos: 13:00 (PT) / 15:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock

Estados Unidos vs. Paraguay (Grupo D)

Estadio SoFi Stadium (Los Ángeles), Estados Unidos

Argentina: 22:00 horas | TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow, Disney+

Chile: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Disney+

México: 19:00 horas | Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7, Azteca Uno, Disney+

Colombia: 20:00 horas | DSports, DGO, Win Sports, Disney+

Ecuador: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Disney+

Perú: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Disney+

España: 04:00 (sábado 13 de junio) | DAZN, Movistar+, RTVE Play

Estados Unidos: 19:00 (PT) / 21:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock

Ceremonia inagural en Canadá

El Estadio Toronto recibirá este viernes 12 de junio a la segunda inauguración del Mundial 2026, tras la apertura en el Estadio Azteca. Noventa minutos antes del comienzo del encuentro entre Canadá y Bosnia y Herzegovina, uno de los anfitriones recibirá al mundo con una mega ceremonia inaugural que promete colmar las expectativas con un despliegue de estrellas internacionales de la música.

El evento buscará reflejar la diversidad cultural del país mediante un mosaico artístico que reinterpretará el mismísimo trofeo de la Copa Mundial de la FIFA. Según anticipó el presidente de la entidad madre del fútbol, Gianni Infantino, será un momento de profundo orgullo y unidad para toda la región.

La grilla de artistas confirmados combina leyendas consagradas con la frescura de nuevos talentos globales. El escenario principal vibrará con las voces de los locales Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara y Jessie Reyez, asegurando una fuerte impronta de la cultura e identidad canadiense en la cancha.

El show sumará ritmo internacional con el cruce de géneros que aportarán Elyanna, la estrella de la danza Nora Fatehi, el productor Sanjoy, el rapero francés Vegedream y el compositor de música folk William Prince. La música buscará entrelazar la fiesta de Toronto con los festejos paralelos en las sedes de Estados Unidos y México.

El espectáculo arrancará con un viaje visual que recorrerá el país de costa a costa, contagiando la emoción de las comunidades locales a los fanáticos. Las puertas de la cancha abrirán cuatro horas antes para que los hinchas disfruten de experiencias exclusivas, entretenimientos previos y premios antes del inicio del show.

El evento comenzará a las 14.30 (Hora Argentina) y podrá verse en vivo por Telefé, TyC Sports y Disney+

Ceremonia inaugural en Estados Unidos

El Mundial 2026 tendrá su último show de apertura en Estados Unidos, en la previa del partido entre los estadounidenses y Paraguay. Dicho espectáculo en Los Angeles Stadium comenzará a las 16.30 (hora local), las 20.30 de Argentina, y contará con la presencia de figuras de renombre.

Entre los artistas confirmados se encuentran Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla, aunque la FIFA no descarta sumar nuevas figuras antes del evento. El show buscará reflejar el espíritu de Los Ángeles como referente mundial del entretenimiento, fusionando música, cultura popular y tecnología. Además, la participación de LISA tendrá un valor especial, ya que será una de las máximas exponentes del K-pop presentes en una inauguración mundialista.

La primera ceremonia, celebrada en el Estadio Azteca, estuvo protagonizada por Shakira, J Balvin, Ryan Castro y Maná entre otros artistas. Además, Andrea Bocelli y EJAE también tuvieron su momento antes de la entrada de los futbolistas.

En Estados Unidos, el espectáculo estará diseñado para reflejar la esencia de Los Ángeles y la cultura del país, combinando impactantes recursos visuales, tecnología inmersiva y múltiples alusiones al trofeo mundialista. El objetivo es que la inauguración se convierta en una experiencia más allá del ámbito deportivo, siendo un acontecimiento cultural y de entretenimiento.

La transmisión en Argentina podrá seguirse por televisión a través de DSports, TyC Sports y Telefé. El espectáculo comenzará a las 16.30 de Los Angeles, es decir, las 20.30 de Argentina.