Tagliafico se perderá el debut de la Selección Argentina y Medina aparece como reemplazante

La Selección Argentina recibió una noticia poco alentadora a pocos días de su debut en el Mundial 2026. Nicolás Tagliafico sufrió una lesión muscular y quedó descartado para el encuentro frente a Argelia, programado para el próximo martes a las 22.

El defensor arrastra una molestia desde el amistoso disputado ante Honduras y los estudios realizados en las últimas horas confirmaron una pequeña distensión que le impedirá llegar en condiciones al estreno mundialista.

Pese a la baja, en el cuerpo técnico mantienen la tranquilidad porque se trata de una lesión leve y confían en que podrá volver a estar disponible durante la fase de grupos.

Una lesión que viene desde Honduras

Aunque la noticia trascendió recién esta semana, Tagliafico ya había mostrado señales de molestias físicas durante el amistoso preparatorio ante Honduras.

El lateral izquierdo disputó solamente 45 minutos de aquel encuentro antes de abandonar el campo de juego y desde entonces comenzó un tratamiento para intentar recuperarse.

Tras la confirmación de la lesión, el jugador mantuvo una reunión con el cuerpo técnico y los médicos de la Selección Argentina para definir los pasos a seguir en su recuperación.

El objetivo principal es que pueda reaparecer en el segundo compromiso del Grupo A, cuando la Albiceleste enfrente a Austria el próximo 22 de junio.

Medina arrancará como titular.

Medina, el principal candidato

Ante la ausencia de Tagliafico, todo indica que Facundo Medina será el elegido por Lionel Scaloni para ocupar el lateral izquierdo frente a Argelia.

Si bien se desempeña habitualmente como defensor central, el futbolista del Olympique de Marsella ya actuó en varias ocasiones por ese sector y viene siendo probado allí por el entrenador argentino.

Medina ingresó justamente en lugar de Tagliafico durante el amistoso ante Honduras y también fue utilizado en esa posición frente a Islandia.

Las actuaciones del defensor dejaron conformes a los integrantes del cuerpo técnico, que consideran que puede adaptarse sin inconvenientes a una función distinta a la que cumple habitualmente.

Scaloni apuesta a recuperarlo

Más allá de la lesión, la Selección Argentina decidió mantener a Tagliafico dentro de la lista definitiva para la Copa del Mundo.

El futbolista del Olympique de Lyon es considerado una pieza importante dentro del plantel tanto por su experiencia internacional como por su peso dentro del grupo.

Desde el cuerpo médico explicaron que la lesión se encuentra en una zona de rápida recuperación y que no debería demandar un tiempo prolongado de rehabilitación.