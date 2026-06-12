La autocrítica de Colapinto tras las prácticas en Barcelona: “Fue el peor viernes de la temporada”

Franco Colapinto se mostró muy autocrítico este viernes luego de las prácticas del Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1. “Fue de los peores viernes de la temporada”, aseguró el argentino.

El pilarense de 22 años había finalizado la primera sesión en la 10° ubicación. En la segunda tanda perdió ritmo y concluyó en la 15°, mientras que su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, terminó 16°.

El británico Lando Norris (McLaren) quedó en primer lugar por delante de otro británico como George Russell (Mercedes) y del australiano Oscar Piastri (McLaren).

“Fue todo el viernes muy malo, más allá del 10° puesto en la primera práctica no tenía grip. Fue el peor viernes de la temporada por el balance y la velocidad del auto", analizó Colapinto.

Y agregó: “Estamos muy lejos y muy lentos, queda mucho por entender y analizar hoy a la noche para intentar dar un paso grande con el equipo, porque siento que tenemos que mejorar”.

Colapinto perdió cinco posiciones con relación al primer ensayo, aunque se mantuvo por encima de Pierre Gasly, a quien aventajó por dos décimas. Este sábado correrá la última sesión de prueba y la clasificación.

Por otro lado, el argentino se refirió a la posible carrera del domingo: “Hoy estamos a años luz; el auto está inmanejable en carrera. Nos encontramos a cuatro o cinco segundos de los autos de punta”.

“Hay que ser agresivos para tratar de dar un cambio grande porque hoy estamos mal. Estoy muy sorprendido, pero para mal”, concluyó el piloto argentino de Alpine.

Fórmula 1: horarios y el cronograma del GP de España este sábado y domingo

Sábado 13 de junio

Prácticas Libres 3: 7.30 a 8.30 horas

Clasificación: 11.00 a 12.00 horas

Domingo 14 de junio

Carrera: 10.00 horas