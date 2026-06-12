Franco Colapinto se metió en el top 10 de la primera práctica en Barcelona

Franco Colapinto comenzó con buenas sensaciones su actividad en el Gran Premio de España de Fórmula 1 al finalizar en el décimo puesto durante la primera sesión de entrenamientos libres disputada este viernes en el circuito de Barcelona-Cataluña.

El piloto argentino registró un tiempo de 1:17.893 y se ubicó dentro del top ten en una práctica que reunió a los principales protagonistas de la categoría.

La actuación representa un comienzo alentador para Franco Colapinto, que llegó a Barcelona con el objetivo de recuperarse tras un complicado paso por el Gran Premio de Mónaco.

Un inicio positivo para el argentino

El representante de Alpine mostró un ritmo competitivo desde los primeros minutos de la sesión y logró mantenerse entre los mejores tiempos de la tanda.

Además, superó a su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, quien concluyó la práctica en el puesto 17, a más de seis décimas del registro conseguido por el argentino.

Los tiempos obtenidos en la primera sesión dejaron señales positivas para Franco Colapinto, que continuará trabajando junto al equipo para encontrar mejoras de cara al resto del fin de semana.

La segunda práctica libre se desarrollará este mismo viernes desde las 12 del mediodía, mientras que la tercera sesión tendrá lugar el sábado a las 7:30.

Russell fue el más rápido

La mejor vuelta de la primera práctica quedó en manos del británico George Russell, quien llevó a Mercedes al primer puesto con un tiempo de 1m16s363.

Detrás del piloto británico se ubicaron Oscar Piastri, de McLaren, y Charles Leclerc, de Ferrari, quienes completaron las tres primeras posiciones de la sesión.

La tanda permitió observar diferencias muy ajustadas entre varios equipos, en una temporada que continúa mostrando una fuerte paridad en distintos sectores de la grilla.

Para Franco Colapinto, el desafío será mantener el rendimiento y acercarse aún más a los puestos de referencia durante las próximas sesiones.

Una práctica con varios pilotos invitados

La primera sesión también estuvo marcada por la presencia de pilotos reserva que participaron en cumplimiento de las exigencias reglamentarias de la Fórmula 1.

Entre los cambios más destacados, Leonardo Fornaroli reemplazó a Lando Norris en McLaren, mientras que Ayumu Iwasa ocupó el lugar de Isack Hadjar en Red Bull.

También participaron Fred Vesti en Mercedes, Colton Herta en Cadillac, Dino Beganovic en Ferrari, Luke Browning en Williams y Paul Aron en Audi.

Con la primera práctica ya completada, Franco Colapinto continuará su preparación en Barcelona con la mira puesta en la clasificación del sábado y en la carrera del domingo, donde buscará volver a sumar un resultado importante para Alpine.