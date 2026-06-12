Franco Colapinto busca recuperarse en el GP de España tras un difícil paso por Mónaco

Franco Colapinto volverá a salir a pista este fin de semana cuando dispute el Gran Premio de España, correspondiente a la séptima fecha del campeonato de Fórmula 1. La actividad se desarrollará en el circuito de Barcelona-Cataluña y tendrá al argentino buscando recuperar terreno tras una presentación complicada en Mónaco.

El piloto argentino llega a la cita española después de finalizar decimoquinto en el trazado monegasco, una actuación que marcó un contraste con los buenos resultados que había conseguido en las carreras anteriores.

La competencia de este fin de semana aparece como una nueva oportunidad para que Franco Colapinto vuelva a acercarse a los puestos de puntuación y continúe sumando experiencia en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Un desafío para volver a ser protagonista

Antes de Mónaco, el argentino había mostrado un rendimiento destacado en distintos escenarios del calendario. Sus mejores resultados llegaron con el séptimo puesto en Miami y el sexto lugar obtenido en Canadá.

Esas actuaciones le permitieron posicionarse como una de las revelaciones de la temporada y consolidarse dentro de la categoría en su año de crecimiento dentro de la Fórmula 1.

Sin embargo, el último fin de semana no resultó favorable para Franco Colapinto, que no logró encontrar el ritmo necesario para competir por posiciones importantes y terminó entre los últimos pilotos que completaron la carrera.

Ahora, el objetivo será recuperar las sensaciones positivas en un circuito que históricamente es utilizado por los equipos para evaluar el verdadero potencial de cada monoplaza.

Cómo llega el campeonato

La temporada tiene como principal protagonista al italiano Andrea Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, quien lidera cómodamente la clasificación general.

El joven de 19 años ganó las últimas cinco carreras y acumula 156 puntos, una ventaja considerable sobre sus principales perseguidores cuando todavía queda gran parte del calendario por disputarse.

Detrás de Antonelli aparece el británico Lewis Hamilton, de Ferrari, mientras que el tercer puesto es ocupado por George Russell, también representante de Mercedes.

Más atrás se ubican Charles Leclerc y Oscar Piastri, quienes intentarán acercarse a los primeros lugares durante las próximas fechas del campeonato.

El cronograma del GP de España

La actividad del Gran Premio de España comenzará este viernes con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres programadas para las 8:30 y las 12, respectivamente.

El sábado continuará la acción con la tercera práctica libre desde las 7:30, mientras que la clasificación que ordenará la grilla de partida se llevará a cabo a partir de las 11.

Finalmente, la carrera principal se disputará el domingo desde las 10 de la mañana en el circuito de Barcelona-Cataluña, uno de los escenarios más tradicionales de la Fórmula 1.