El entrenador paranaense Maxi Seigorman asumió la coordinación de las selecciones de básquet de Paraguay

El entrenador paranaense Maxi Seigorman comenzó una nueva etapa en su carrera profesional al asumir como Coordinador de las Selecciones Nacionales de Básquet de Paraguay. Con una amplia trayectoria vinculada al desarrollo de selecciones argentinas y al trabajo en categorías formativas, el entrerriano fue convocado para encabezar un proyecto integral que apunta al crecimiento del básquet paraguayo en todas sus categorías.

La designación representa un importante reconocimiento para Seigorman, quien trabajó durante años en distintos procesos de formación dentro del básquet argentino y formó parte de equipos técnicos de selecciones nacionales. Ahora tendrá la responsabilidad de coordinar el desarrollo deportivo tanto de las categorías mayores como de las divisiones formativas y del creciente básquet 3x3.

“Para mí es un orgullo cada vez que te tienen en cuenta o te empiezan a buscar para desarrollar un plan de este tipo”, expresó Seigorman a ELONCE Radio & Stream FM 98.7 al referirse a la propuesta que recibió desde Paraguay.

Un proyecto impulsado por el Comité Olímpico Paraguayo

El entrenador explicó que su llegada se produjo a partir de una iniciativa impulsada por el Comité Olímpico Paraguayo, organismo que viene desarrollando una fuerte inversión en infraestructura deportiva.

“Tiene unas instalaciones que la verdad que me tienen altamente sorprendido. Son de primera”, afirmó.

En ese sentido, destacó que el objetivo principal es fortalecer todas las estructuras del básquet paraguayo. “Mi llegada se debe a tratar de trabajar no solamente en las selecciones mayores, sino en las distintas categorías que tiene el básquet y también en el 3x3, que ha tenido mucho auge en el último tiempo”, señaló.

El vínculo comenzó a gestarse hace algunos meses a través de referentes históricos del básquet paraguayo. Entre ellos mencionó a la exjugadora Paola Ferrari y a los entrenadores Javier Martínez y Daniel Cano, quienes participaron de las conversaciones previas a su contratación.

El presente del básquet paraguayo

Al analizar la actualidad deportiva del país vecino, Seigorman remarcó que la rama femenina atraviesa un gran momento competitivo.

“La rama femenina está muy fuerte, compite de igual a igual. Paraguay está jugando el FIBA Américas U18 y dejó afuera a Brasil de ese torneo”, destacó.

En cambio, consideró que el principal desafío pasa por el desarrollo de la rama masculina. “Hay una reestructuración para mejorar la rama masculina, porque es necesario que los chicos más jóvenes tengan referentes. Creemos que hay un trabajo lindo por hacer”, sostuvo.

El coordinador también destacó las condiciones de trabajo que encontró desde su llegada. “Tengo la posibilidad de entrenar con los diferentes grupos desde temprano a la mañana hasta la noche. Los chicos pasan por gimnasios y distintas estaciones que tenemos planificadas para ellos”, explicó.

Ordenar para crecer

Uno de los ejes centrales del proyecto será coordinar el trabajo entre las selecciones nacionales y la Liga Paraguaya de Básquet.

“Hay que tratar de congeniar la Liga Nacional con la parte de selecciones, que no se superpongan las fechas ni los calendarios. Son totalmente compatibles si se ordenan las cosas”, afirmó.

Además, indicó que Paraguay necesita consolidar un proceso de formación sostenido en el tiempo. “Tenemos que pensar a largo plazo. Hay jugadores, pero hay que entrenarlos de la mejor manera, hacerlos crecer físicamente y tener un plan que exceda la vida diaria de los clubes”, remarcó.

Sobre la duración de su vínculo, explicó que inicialmente firmó por un año, aunque aclaró que el proyecto tiene una mirada más extensa. “Firmamos por un año, pero si esto va bien y las condiciones están dadas, creo que se puede extender porque tienen pensado trabajar a largo plazo y organizar eventos internacionales”, señaló.

Los desafíos inmediatos y el orgullo por Sionista

Entre los objetivos más cercanos aparece la preparación de los seleccionados femeninos que afrontarán competencias continentales y el fortalecimiento de la selección masculina mayor.

“Queremos empezar a darle rodaje a la selección mayor masculina, que es donde hoy tenemos el principal déficit”, reconoció.

EL ONCE DEPORTIVO - BÁSQUET - DESDE PARAGUAYMAXI SEIGORMAN - COORDINADOR SEL. NACIONALES

Seigorman también se mostró sorprendido por la infraestructura deportiva paraguaya. “Es increíble la verdad. Cada disciplina tiene un estadio propio, te cruzás con atletas todo el tiempo. Es algo soñado para cualquiera que vive el deporte”, valoró.

Finalmente, el entrenador se refirió al reciente título obtenido por Sionista en la Liga Provincial U21, equipo donde juega su hijo Ian. “La verdad que muy contento. Los chicos hicieron un esfuerzo enorme y son merecidos ganadores. Estoy orgulloso por todo lo que está haciendo Ian, no solamente en lo deportivo sino también en los estudios”, expresó.

Además, destacó la importancia de que Paraná vuelva a contar con clubes protagonistas a nivel nacional. “Ojalá por el bien de Paraná haya equipos referentes. Es muy necesario para que los chicos no se tengan que ir a jugar a otros lugares y tengan un club en la ciudad que compita en otro nivel”, concluyó.