Acoso callejero en Santa Fe: deberá donar casi 800 mil pesos tras una denuncia

Un caso de acoso callejero en Santa Fe terminó con una suspensión de juicio a prueba: el acusado deberá donar casi 800 mil pesos y cumplir estrictas reglas de conducta durante dos años.
Un nuevo caso de acoso callejero en la ciudad de Santa Fe tuvo resolución judicial a través de una suspensión de juicio a prueba (probation), mediante la cual un automovilista deberá donar casi 800 mil pesos tras ser denunciado por perseguir e intimidar a una mujer en la vía pública. El hecho, ocurrido en abril de 2024, generó preocupación por la seguridad urbana y la violencia cotidiana que enfrentan muchas mujeres.
El acusado, identificado como L.E.M., fue imputado luego de que la víctima denunciara que el hombre la siguió con su vehículo mientras caminaba por la zona del macrocentro. Según el expediente judicial, el conductor comenzó a tocar la bocina de manera insistente mientras circulaba a la par de la mujer, generando una situación de tensión y miedo.
Lejos de cesar en su conducta, el automovilista bajó la ventanilla e intentó interactuar con la víctima, pidiéndole que se acercara con la excusa de hacerle una pregunta. La mujer, al sentirse intimidada, optó por acelerar el paso en busca de resguardo.
Una situación que escaló hasta la intervención policial
El episodio de acoso callejero tuvo lugar el 8 de abril de 2024, cerca de las 19 horas, en inmediaciones de las calles La Rioja y Saavedra. De acuerdo con la denuncia, la insistencia del conductor se prolongó durante varias cuadras, incrementando el temor de la víctima.
La mujer logró finalmente llegar a una panadería que contaba con custodia policial, donde pidió ayuda de inmediato. Desde allí se dio aviso al 911, aportando datos precisos tanto del vehículo —una camioneta Chevrolet Montana— como de las características del agresor.
Gracias a esta rápida intervención, el sospechoso fue interceptado poco después en la intersección de Urquiza y Mendoza. El procedimiento permitió avanzar con la causa, que quedó bajo la órbita de la fiscal Laura Martí.
El encuadre legal y la resolución judicial
El caso fue encuadrado como una infracción al artículo 64 del Código Contravencional de Santa Fe, en el marco de la Ley 26.485 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres. Esta normativa contempla sanciones para conductas que perturban la tranquilidad pública o afectan la seguridad de las personas.
Si bien el proceso no avanzó hacia un juicio oral, se resolvió mediante una probation. Este mecanismo implica la suspensión del juicio bajo ciertas condiciones, sin que ello represente una admisión de culpabilidad por parte del imputado.
El acuerdo fue homologado por el juez penal Leandro Lazzarini en una audiencia realizada en los tribunales santafesinos, donde se establecieron tanto las sanciones económicas como las pautas de conducta a cumplir.
Donación, restricciones y medidas de conducta
Como parte de la resolución, el acusado deberá realizar una donación cercana a los 800 mil pesos, destinada tanto a la víctima como a la Fundación Mateo Esquivo de Ayuda al Niño Oncológico. Esta medida busca no solo reparar el daño ocasionado, sino también contribuir a una causa social, precisó Aire de Santa Fe.
Además, deberá cumplir durante dos años con una serie de reglas estrictas: fijar residencia, evitar cualquier tipo de contacto con la denunciante, abstenerse del consumo problemático de alcohol y drogas, y someterse a controles periódicos por parte de organismos estatales.
Entre las condiciones también se incluye la obligatoriedad de realizar un curso sobre nuevas masculinidades en el ámbito de la Municipalidad de Santa Fe, el cual deberá acreditar en un plazo determinado. La medida apunta a generar conciencia y prevenir futuras conductas de acoso callejero, en un contexto donde este tipo de situaciones continúan siendo una problemática vigente.