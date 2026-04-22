Empleados de comercio: impacto del bono en el salario de bolsillo en mayo 2026

Los empleados de comercio reciben en mayo 2026 un bono y aumentos escalonados que modifican el salario de bolsillo tras el último acuerdo paritario.
Los empleados de comercio atraviesan en mayo 2026 un nuevo esquema salarial que combina aumentos escalonados y sumas no remunerativas, generando un impacto directo en el salario de bolsillo. El acuerdo firmado entre FAECYS y las cámaras empresarias ya se encuentra vigente y redefine los ingresos del sector bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.
El incremento total pactado es del 5%, aplicado de manera progresiva sobre las escalas básicas, tomando como referencia los valores de marzo de 2026. A esto se suma una suma fija no remunerativa que influye directamente en el ingreso mensual, aunque con tratamiento diferenciado en materia de aportes y contribuciones.
En este contexto, el salario de mayo 2026 refleja la segunda etapa del aumento, con una suba del 1,5% que se suma a los ajustes previos de abril. Este esquema escalonado busca acompañar la evolución inflacionaria, aunque con efectos parciales sobre el poder adquisitivo inmediato de los trabajadores del sector.
Cómo impacta el bono en el salario de bolsillo
El impacto del bono en el salario de bolsillo de los empleados de comercio se da a través de una suma fija no remunerativa de $20.000, que se adiciona mensualmente durante abril, mayo y junio de 2026. Este monto incrementa el ingreso final, aunque no forma parte del salario básico.
Sin embargo, este adicional tiene un carácter transitorio: se mantiene hasta junio y luego se incorpora de manera progresiva a los básicos en julio 2026. En paralelo, otras sumas no remunerativas de hasta $100.000 también se integrarán al salario base en la misma fecha, lo que modificará nuevamente la estructura de ingresos.
El bono, si bien no impacta plenamente en aportes previsionales durante su vigencia, sí influye en el cálculo de conceptos como presentismo, antigüedad, aguinaldo y vacaciones, lo que lo convierte en un componente relevante dentro del esquema salarial total, indicó Iprofesional.
Escalas salariales y composición del ingreso
En mayo 2026, los salarios básicos iniciales muestran valores que varían según la categoría. Por ejemplo, en maestranza categoría A el piso se ubica en torno a $1.123.000, mientras que en administrativos categoría A asciende a $1.228.122. En el caso de cajeros, los valores oscilan entre $1.230.931 y $1.243.604 según la categoría.
Estos montos ya contemplan el ajuste del 1,5% correspondiente a mayo, parte del incremento escalonado acordado entre las partes. A esto se suma el bono no remunerativo, que eleva el ingreso mensual final pero con impacto parcial en el recibo de sueldo.